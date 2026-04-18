Η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν είχε κουνούπια, υπέκυψε: «Το τελευταίο οχυρό έπεσε»

Το τελευταίο «οχυρό» έπεσε, αφού στην Ισλανδία βρέθηκαν, για πρώτη φορά στην ιστορία, κουνούπια!

Η Ισλανδία ήταν μέχρι πρόσφατα το μοναδικό μέρος στον κόσμο όπου δεν υπήρχαν κουνούπια, όμως η ανακάλυψη τριών εντόμων σε κήπο κατοικίας επιβεβαιώνει πως το τελευταίο «οχυρό» έπεσε.

Σύμφωνα με το Iceland Monitor, τρία κουνούπια (δύο θηλυκά και ένα αρσενικό) εντοπίστηκαν στον κήπο μιας ιδιωτικής κατοικίας. Ο Börn Hjaltason, ο άνθρωπος που τα βρήκε, δήλωσε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για κάτι που δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του στη χώρα, προσθέτοντας με νόημα πως «η τελευταία άμυνα κατέρρευσε». Πλέον, το μεγάλο ερώτημα των επιστημόνων είναι αν τα έντομα αυτά θα καταφέρουν να επιβιώσουν από τον σκληρό ισλανδικό χειμώνα.

Γιατί η Ισλανδία δεν είχε κουνούπια;

Οι επιστήμονες είχαν αναπτύξει διάφορες θεωρίες για την απουσία των κουνουπιών, με κυριότερες:

Η γεωγραφική απομόνωση : Η χώρα απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τους γείτονές της, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τα έντομα να φτάσουν πετώντας.

: Η χώρα απέχει εκατοντάδες χιλιόμετρα από τους γείτονές της, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο για τα έντομα να φτάσουν πετώντας. Ο ασταθής καιρός: Σε αντίθεση με άλλες ψυχρές περιοχές, η Ισλανδία αντιμετωπίζει συχνούς κύκλους παγετού και τήξης το φθινόπωρο και την άνοιξη. Αυτό το φαινόμενο καταστρέφει τα αυγά και τις προνύμφες πριν προλάβουν να αναπτυχθούν.

Ωστόσο, ο καθηγητής Gísli Már Gíslason επισημαίνει ότι τα κουνούπια μπορούν πλέον εύκολα να μεταφερθούν μέσω αεροπλάνων, ενώ υπάρχουν άφθονα στάσιμα νερά κοντά στα αεροδρόμια που αποτελούν ιδανικά σημεία αναπαραγωγής.

Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση των κουνουπιών στην Ισλανδία

Οι ειδικοί από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου είχαν προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή θα άνοιγε τον δρόμο για τους εισβολείς. Οι θερμότερες πηγές νερού και η παράταση των περιόδων όπου το νερό παραμένει σε υγρή μορφή επιτρέπουν στα κουνούπια να δημιουργήσουν μόνιμους πληθυσμούς.

Η Ισλανδία φαίνεται να ακολουθεί το παράδειγμα της Χαβάης, η οποία ήταν ελεύθερη από κουνούπια μέχρι το 1826, όταν μεταφέρθηκαν εκεί κατά λάθος με ευρωπαϊκά πλοία και έκτοτε εξαπλώθηκαν ραγδαία λόγω του ευνοϊκού κλίματος.

