Χαμός σε γάμο: Η νύφη χώρισε τον γαμπρό μία ημέρα μετά λόγω της... τούρτας!

Η νύφη ζήτησε διαζύγιο μία ημέρα μετά τον γάμο επειδή ο γαμπρός την έσπρωξε με το κεφάλι μέσα στην τούρτα παρά την αυστηρή της απαγόρευση.

Ο γάμος σου θα έπρεπε να είναι μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής σου. Για τα περισσότερα ζευγάρια, ο γάμος αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στη σχέση τους, και η ημέρα του γάμου θα έπρεπε να είναι αιτία γιορτής, όταν οικογένεια και φίλοι συγκεντρώνονται για να δουν το ευτυχισμένο ζευγάρι να ενώνεται με τα δεσμά του γάμου και να ξεκινά το υπόλοιπο της ζωής του μαζί.

Συνήθως, δεν παντρεύεσαι μέχρι να είσαι πολύ σίγουρος ότι ο σύντροφός σου είναι το άτομο με το οποίο θέλεις να είσαι, και παρόλο που τα πράγματα δεν πάνε πάντα όπως τα σχεδιάζεις και οι χωρισμοί συμβαίνουν, συνήθως υπάρχει πρώτα μια περίοδος συζυγικής ευτυχίας. Όμως μια γυναίκα είπε ότι ο γάμος της πήγε στραβά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς — αφού ζήτησε διαζύγιο την επόμενη κιόλας μέρα από τον γάμο.

