Ζευγάρι έζησε μαζί για πάνω από 30 χρόνια, ο άντρας πέθανε και η γυναίκα δεν έλαβε σύνταξη χηρείας

Το δικαστήριο αποφαίνεται υπέρ της Κοινωνικής Ασφάλισης και επισημαίνει ότι ο νόμος απαιτεί τα ζευγάρια να έχουν καταχωρηθεί επίσημα ως σύμφωνο συμβίωσης τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τον θάνατό τους.

Μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια κοινής ζωής κάτω από την ίδια στέγη στη Μαγιόρκα και έχοντας αποκτήσει δύο παιδιά, μια γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σκληρή δικαστική απόφαση.

Στερήθηκε τη σύνταξη χηρείας μετά τον θάνατο του συντρόφου της, επειδή δεν ήταν επίσημα εγγεγραμμένοι στο μητρώο συμβίωσης για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.

Η «ανθρώπινη» προσέγγιση που πήγε... βόλτα

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων Νήσων δικαίωσε το Εθνικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (INSS), ακυρώνοντας προγενέστερη απόφαση δικαστηρίου της Πάλμα που είχε επιτρέψει στη χήρα να εισπράξει την παροχή.

Ο πρώτος δικαστής είχε εφαρμόσει μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση, κρίνοντας ότι η σχέση ήταν αυταπόδεικτη, όχι μόνο λόγω της 30ετούς συμβίωσης, αλλά και επειδή το ζευγάρι μοιραζόταν το στεγαστικό δάνειο του σπιτιού, ενώ ο άνδρας είχε ορίσει τη σύντροφό του ως γενική κληρονόμο στη διαθήκη του.

Το λάθος που τελικά κόστισε στο ζευγάρι

Το πιο τραγικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να νομιμοποιήσει τη σχέση του. Τον Μάρτιο του 2023 ξεκίνησαν τις διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο σταθερών ζευγαριών της τοπικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η διαδικασία έμεινε ημιτελής λόγω σφάλματος στην ενημέρωση και της αργοπορίας της δημόσιας διοίκησης να απαντήσει.

Όταν η κυβέρνηση τους ζήτησε επίσημα να διορθώσουν το σφάλμα, ήταν πλέον αργά, καθώς ο άνδρας είχε φύγει από τη ζωή στις αρχές Οκτωβρίου. Από τη στιγμή της αίτησης μέχρι τον θάνατο μεσολάβησαν μόλις επτά μήνες, χρόνος που απέχει πολύ από τη διετία που απαιτεί η νομοθεσία για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης.

Ο νόμος δεν δέχεται εξαιρέσεις

Παρά τα πολυάριθμα έγγραφα που αποδείκνυαν την κοινή τους ζωή, οι δικαστές υπογράμμισαν πως ο κανόνας είναι αυστηρός και βασίζεται στη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας. Σύμφωνα με την απόφαση, είναι «άσχετη» η ποσότητα των αποδεικτικών στοιχείων (διαθήκες, αγορά σπιτιού) ή η σαφής βούληση του ζευγαριού να εγγραφεί στο μητρώο.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τυπική προϋπόθεση της εγγραφής τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από τον θάνατο είναι απαράβατη και καμία άλλη απόδειξη ή προσωπική περίσταση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ