Μετρό, ηλεκτρικός και λεωφορεία σε ειδικό πρόγραμμα για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Δείτε πως θα κινηθούν!

Σε παράταση του ωραρίου λειτουργίας της Γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) προχωρά η ΣΤΑΣΥ, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό που θα παρακολουθήσει τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, τα δρομολόγια θα παραταθούν μέχρι τη λήξη της εκδήλωσης, ενώ η κυκλοφορία θα ενισχυθεί με επιπλέον συρμούς για την αποφυγή συνωστισμού.

Οι αλλαγές στον Ηλεκτρικό

Υπενθυμίζεται ότι κάθε Σάββατο οι Γραμμές 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Οι θεατές-επιβάτες που θα χρησιμοποιήσουν τον ΗΣΑΠ για την αποχώρησή τους από το Στάδιο Ειρήνης, θα έχουν τη δυνατότητα να μετεπιβιβαστούν στις υπόλοιπες γραμμές του δικτύου καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων

Λόγω της αναμενόμενης προσέλευσης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή, από τις 17:00 του Σαββάτου έως τη λήξη της κυκλοφορίας, θα ισχύσουν οι παρακάτω αλλαγές σε βασικές λεωφορειακές γραμμές:

Η γραμμή Α8 (Πολυτεχνείο - Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα εκτελεί κυκλικά δρομολόγια από την αφετηρία στο Πολυτεχνείο μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι), κάνοντας αναστροφή προς την Κηφισιά.

Η γραμμή 444 (Στ. Ειρήνη - Γαλάτσι - Στ. Άνω Πατήσια) θα μεταφέρει προσωρινά την αφετηρία της στην οδό Μηδείας, στο σημείο που ξεκινούν οι γραμμές 054 και 605, ακολουθώντας τροποποιημένη διαδρομή μέσω της Πλατείας Φλέμιγκ και της οδού Αναγεννήσεως.

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ - Άνω Μελίσσια) θα έχει επίσης προσωρινή αφετηρία στην οδό Αυτοκράτορος Ηρακλείου (αφετηρία της γραμμής 446), με τη διαδρομή να διαμορφώνεται μέσω των οδών Θησέως, Πλαταιών και Λεωφόρου Κηφισίας, ενώ κατά την επιστροφή από το τέρμα θα διέρχεται από την οδό Βασιλίσσης Όλγας και την οδό Όθωνος.

