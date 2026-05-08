Δολοφονία στην Κρήτη: Για «προσχεδιασμένη εκτέλεση» μιλά η οικογένεια του 21χρονου

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής συμπλοκής στην Κρήτη. Προφυλακιστέοι ο 54χρονος και η σύζυγός του, ενώ η οικογένεια του 21χρονου κάνει λόγο για προσχεδιασμένη δολοφονία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε αναμενόμενη την ποινική μεταχείριση που επιφυλάχθηκε στους εντολείς του, επισημαίνοντας ότι ο 54χρονος βρισκόταν σε έντονα φορτισμένη ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του.

«Υπήρχε έντονη συγκινησιακή φόρτιση και συνεχείς μεταβολές στην ψυχολογία του», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να αποφευχθούν δημόσιες τοποθετήσεις που βασίζονται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ώστε -όπως είπε- να μην οξυνθεί περαιτέρω το ήδη βαρύ κλίμα.

«Προσχεδιασμένη εκτέλεση»

Από την πλευρά της οικογένειας του 21χρονου, η δικηγόρος Αλεξάνδρα Σπανάκη μίλησε για «προσχεδιασμένη εκτέλεση», κάνοντας λόγο ακόμη και για πράξεις προσβολής της σορού μετά το φονικό περιστατικό.

Όπως υποστήριξε, τα στοιχεία της δικογραφίας αλλά και τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς που συνδέουν το θύμα με ευθύνη για το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου.

Σύμφωνα με την ίδια, τόσο η πραγματογνωμοσύνη της οικογένειας όσο και εκείνη που διατάχθηκε από την Τροχαία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι καθοριστικό ρόλο στο δυστύχημα έπαιξε η διαμόρφωση του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ταχύτητα του οχήματος δεν ξεπερνούσε τα 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Η κ. Σπανάκη απέρριψε κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό περί προκλητικής συμπεριφοράς του 21χρονου, σημειώνοντας ότι τέτοιες αναφορές «προσβάλλουν τη μνήμη του παιδιού».

«Το μόνο που ζητούσε ήταν να γίνει το δικαστήριο και να αποδειχθεί ότι δεν έφερε ευθύνη για το τροχαίο, ώστε να απαλυνθεί ο πόνος της άλλης οικογένειας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η δικηγόρος υποστήριξε επίσης ότι υπήρχαν περιστατικά απειλών και επιθετικής συμπεριφοράς πριν από το φονικό, τα οποία – όπως είπε – καταδεικνύουν ότι ο 21χρονος είχε στοχοποιηθεί.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η οικογένεια του θύματος θα κινηθεί θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στη Δικαιοσύνη, παρά το βαρύ πένθος που βιώνει μετά την απώλεια του παιδιού τους.

