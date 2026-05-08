Τέλος η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια!

Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας της Σίας Κοσιώνη με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη έπειτα από 20 χρόνια παρουσίας. Το ευχαριστώ του Γιάννη Αλαφούζου και η επίσημη ανακοίνωση.

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Σία Κοσιώνη ανακοίνωσε ο Όμιλος ΣΚΑΪ, βάζοντας τέλος σε μια μακρά τηλεοπτική πορεία 20 ετών της δημοσιογράφου και παρουσιάστριας στο κανάλι του Φαλήρου.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο σταθμός έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή», υπογραμμίζοντας τη συμβολή της δημοσιογράφου στη διαμόρφωση της ενημερωτικής φυσιογνωμίας του ΣΚΑΪ όλα αυτά τα χρόνια.

Η Σία Κοσιώνη συνδέθηκε στενά με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, καλύπτοντας μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παρουσία της συνέβαλε καθοριστικά στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη που έχτισε ο σταθμός απέναντι στο τηλεοπτικό κοινό.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επαγγελματική της στάση, σημειώνοντας ότι «ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και τη δημοσιογραφική της κρίση», ενώ της ευχήθηκε καλή συνέχεια στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, Γιάννης Αλαφούζος, ευχαρίστησε δημόσια τη δημοσιογράφο για τη μακρόχρονη παρουσία και προσφορά της στον σταθμό.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η Σία Κοσιώνη υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που ταυτίστηκαν με την ενημερωτική πορεία του ΣΚΑΪ, διαχειριζόμενη απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες με ψυχραιμία και αίσθημα ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».

Ο ΣΚΑΪ, στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνει ότι συνεχίζει την πορεία του με έμφαση στην ποιοτική ενημέρωση και την ενίσχυση της παρουσίας του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ