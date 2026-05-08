Κρήτη: Τι υποστήριξε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου - «Ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το μυαλό μου»

Στη φυλακή ο 54χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο. Οι ισχυρισμοί του στην απολογία, η ψυχολογική κατάρρευση και οι αναφορές στην απώλεια του γιου του.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης, αλλά και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή του αιματηρού περιστατικού που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Οι απολογίες τους πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, μακριά από τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες το αρχικό πλάνο προέβλεπε η διαδικασία να γίνει τη Δευτέρα, ωστόσο τελικά επισπεύστηκε και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη παρουσία των συνηγόρων υπεράσπισης.

Ο 54χρονος, κατά την απολογία του, φέρεται να περιέγραψε μία κατάσταση έντονης ψυχικής φόρτισης και βαθιάς οδύνης, την οποία -όπως υποστήριξε- βίωνε από τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από δυόμισι χρόνια. Όπως ανέφερε, αισθανόταν ότι δεν είχε αποδοθεί δικαιοσύνη, ενώ υποστήριξε ότι ο 20χρονος τον προκαλούσε συστηματικά.

«Δεν έβλεπα καμία πρόοδο όλο αυτό το διάστημα. Η ψυχική μου κατάσταση χειροτέρευε συνεχώς, ενώ εκείνος κυκλοφορούσε ελεύθερος χωρίς να έχει τιμωρηθεί», φέρεται να είπε, περιγράφοντας παράλληλα περιστατικά ειρωνικής συμπεριφοράς που -κατά τον ίδιο- δεχόταν από τον νεαρό.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η ψυχολογική του κατάσταση είχε επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες, καθώς πλησίαζε η επέτειος ενός ακόμη θανατηφόρου τροχαίου στην οικογένειά του. Ο ίδιος περιέγραψε μια αλληλουχία προσωπικών απωλειών που, όπως είπε, τον είχαν οδηγήσει σε πλήρη συναισθηματική κατάρρευση.

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι είχε μαζί του το περίστροφο όταν επισκέφθηκε το κοιμητήριο για μνημόσυνο συγγενικού του προσώπου, χωρίς να έχει πρόθεση να το χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, λίγο αργότερα συνάντησε τον 20χρονο στον δρόμο και ακολούθησε το μοιραίo.

Περιγράφοντας τη στιγμή της δολοφονίας, υποστήριξε ότι «θόλωσε» και ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τη σκέψη και τις πράξεις του.

«Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το μυαλό μου. Περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού και πλήρους ψυχικής ταραχής», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 20χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και του επιτέθηκε, γεγονός που -όπως υποστήριξε- λειτούργησε ως καταλύτης για την έκρηξη βίας που ακολούθησε.

«Στο πρόσωπό του έβλεπα μόνο τον άνθρωπο που μου πήρε τον γιο μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Δεν όριζα τη σκέψη και τη συμπεριφορά μου», ανέφερε ακόμη στην απολογία του, περιγράφοντας σκηνές πανικού μέσα στο αυτοκίνητο, με τη σύζυγό του να ουρλιάζει προσπαθώντας να τον σταματήσει.

