Κίνα: Νέο αντι-drone όπλο αλλάζει τον ναυτικό πόλεμο μετά από επιτυχημένη δοκιμή

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός ολοκλήρωσε επιτυχημένη δοκιμή νέου ναυτικού συστήματος κατά των drones, ανοίγοντας νέο κεφάλαιο στην αμυντική τεχνολογία.

Η Κίνα προχωρά σε σημαντική ενίσχυση των ναυτικών της αμυντικών δυνατοτήτων, καθώς σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης ολοκληρώθηκε με επιτυχία η τελική δοκιμή ενός νέου οπλικού συστήματος σχεδιασμένου για την αντιμετώπιση επιθέσεων από drones.

Όπως μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στη θάλασσα Μποχάι και αξιολογήθηκε ως επιτυχής, καθώς το σύστημα κατάφερε να αναχαιτίσει πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης υψηλής δυσκολίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το νέο σύστημα δοκιμάστηκε σε περιβάλλον με έντονες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και σενάρια χαμηλού υψομέτρου, τα οποία θεωρούνται από τα πιο απαιτητικά για την άμυνα σύγχρονων πολεμικών πλοίων. Με την ολοκλήρωση των δοκιμών, το πρόγραμμα περνά πλέον στη φάση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαζικής παραγωγής.

Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός έχει εντείνει τα τελευταία χρόνια την έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης drones, καθώς οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο τους τόσο σε χερσαίες όσο και σε ναυτικές επιχειρήσεις.

Έχει αλλάξει... ο πόλεμος

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αναθεώρηση των στρατιωτικών δογμάτων, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να αποτελούν πλέον βασική απειλή για πλοία και υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν αντίστοιχα συστήματα αντι-drone τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και λύσεις που βασίζονται σε ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, με στόχο την εξουδετέρωση σμηνών drones μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η νέα κινεζική εξέλιξη εντάσσεται σε μια ευρύτερη διεθνή «κούρσα εξοπλισμών» γύρω από την αντιμετώπιση των drones, τα οποία έχουν μεταβάλει ριζικά τη μορφή του σύγχρονου πολέμου, ιδιαίτερα στον ναυτικό τομέα.

