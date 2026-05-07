Η υποθαλάσσια σήραγγα μήκους 5 χλμ που ενώνει δύο ηπείρους: Αντέχει ακόμα και μεγα-σεισμούς (vid)

Το έργο που κατέστησε δυνατή την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και αποτέλεσε εναλλακτική λύση για τη διέλευση του Βοσπόρου χωρίς τη χρήση φέρι μποτ.

Κατασκευασμένη σε βάθος μεγαλύτερο των 100 μέτρων (106 μέτρα για την ακρίβεια) και με μήκος πέντε χιλιομέτρων, η Σήραγγα του Βοσπόρου, γνωστή και ως Σήραγγα Ευρασίας, εγκαινιάστηκε στην Τουρκία το 2016.

Πρόκειται για μια σήραγγα που προορίζεται για την κυκλοφορία οχημάτων και συνδέει την ευρωπαϊκή ήπειρο (περιοχή Kazlıçeşme) με την ασιατική (περιοχή Göztepe) μέσω της Κωνσταντινούπολης (Τουρκία). Λειτουργεί παράλληλα με τη Σήραγγα Μαρμαράι, η οποία είναι σιδηροδρομική. Η Σήραγγα Ευρασίας είναι μια υποθαλάσσια οδική σήραγγα που διασχίζει το Στενό του Βοσπόρου.

Ένα έργο που κατέστησε δυνατή την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε αυτή τη μεγάλη τουρκική πόλη και αποτέλεσε εναλλακτική λύση για τη διέλευση του Βοσπόρου χωρίς τη χρήση φέρι μποτ. Διαθέτει πολλαπλά συστήματα ασφαλείας, δύο επίπεδα και σχεδιάστηκε ώστε να αντέχει στη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς η Κωνσταντινούπολη βρίσκεται πάνω στο Ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, μία από τις πιο ενεργές τεκτονικές ζώνες.

Μετακίνηση 100 λεπτών σε μόλις 15

Πέρα από το ότι αποτελεί μια υποδομή που εκσυγχρονίζει τις μετακινήσεις και ενισχύει το εμπόριο, το έργο αυτό ξεχωρίζει επειδή είναι η δεύτερη σήραγγα που συνδέει δύο ηπείρους, μετά τη Μαραμαράι. Η Σήραγγα Ευρασίας διαθέτει σύστημα διοδίων, με το κόστος να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την ώρα διέλευσης.

Με αυτή την κατασκευή, οι χρόνοι μετακίνησης για τη διάσχιση του Στενού μειώθηκαν σημαντικά, από 100 λεπτά σε μόλις 15. Εκτός από το μήκος της, εντυπωσιακή είναι και η διάμετρός της, που φτάνει τα 13,7 μέτρα.

Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων τύπου TBM Mixshield, κατασκευασμένο από τη γερμανική εταιρεία Herrenknecht AG, ενώ διαθέτει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ