ΕΛ.ΑΣ.: Απομακρύνεται ολόκληρη η διμοιρία των ΜΑΤ για το επεισόδιο στο Εφετείο (vid)

Η ΕΛ.ΑΣ. «ξηλώνει» τη διμοιρία των ΜΑΤ για το περιστατικό με τη διαδηλώτρια που χτύπησε σε ζαρντινιέρα, έξω από το Εφετείο, μετά την απόφαση της αθώωσης του Νίκου Ρωμανού.

Η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρά σε μια δραστική κίνηση, αποφασίζοντας την απομάκρυνση όλων των αστυνομικών της διμοιρίας των ΜΑΤ που ενεπλάκη στα επεισόδια έξω από το Εφετείο στα τέλη Απριλίου.

Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια της έρευνας για τον τραυματισμό διαδηλώτριας, η οποία έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της σε ζαρντινιέρα μετά από κλωτσιά και σπρώξιμο αστυνομικού.

Κανείς δεν κατονόμασε τον δράστη: Δύσκολη η ταυτοποίησή του λόγω μάσκας

Αρχικά, η υπηρεσία είχε θέσει σε διαθεσιμότητα τον επικεφαλής της διμοιρίας, ενώ οι έρευνες επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του υπαιτίου. Ωστόσο, η διαδικασία ταυτοποίησης συνάντησε σημαντικά εμπόδια, καθώς ο συγκεκριμένος αστυνομικός φορούσε αντιασφυξιογόνα μάσκα, καλύπτοντας πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Σύμφωνα με το law&order.gr, παρά την εσωτερική έρευνα, κανένας από τους υπόλοιπους αστυνομικούς της διμοιρίας δεν κατονόμασε τον συνάδελφό του, είτε δηλώνοντας άγνοια είτε αρνούμενος να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Η ΕΛ.ΑΣ. ξηλώνει όλη τη διμοιρία

Λόγω της αδυναμίας εντοπισμού του συγκεκριμένου στελέχους και της στάσης που τήρησαν τα μέλη της διμοιρίας, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. έλαβε την απόφαση να απομακρύνει το σύνολο των αστυνομικών της μονάδας από την υπηρεσία των ΜΑΤ.

