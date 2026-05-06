Τρομάζει το ποσοστό θνησιμότητας του χανταϊού σύμφωνα με τον ΠΟΥ: Στους 3 οι νεκροί (vid)

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι ο χανταϊός έχει ποσοστό θνησιμότητας 40%, καθώς συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό 82 εκτεθειμένων επιβατών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, προσπαθώντας να εντοπίσει τους επιβάτες πτήσης στην οποία επέβαινε μια γυναίκα που κατέληξε από τον χανταϊό.

Ο ιός αυτός παρουσιάζει ποσοστά θνησιμότητας που αγγίζουν το 40%, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές.

Το χρονικό των θανάτων στο κρουαζιερόπλοιο

Μέχρι στιγμής, τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους μετά το ταξίδι τους με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius της Oceanwide Expeditions, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο. Δύο επιβάτες, ένας Ολλανδός και ένας Γερμανός υπήκοος, πέθαναν κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Η σύζυγος του Ολλανδού επιβάτη αρρώστησε κατά το ταξίδι της επιστροφής, ενώ συνόδευε τη σορό του συζύγου της. Παρουσίασε γαστρεντερικά συμπτώματα και η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ, όπου και κατέληξε.

Το στέλεχος Andes και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα και ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση προσβλήθηκαν από το στέλεχος «Andes» του ιού. Το συγκεκριμένο στέλεχος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο καθώς, αν και σπάνιο, επιτρέπει τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μέχρι τις 6 Μαΐου 2026, έχουν καταγραφεί οκτώ περιστατικά (3 επιβεβαιωμένα και 5 ύποπτα), συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων. Δύο μέλη του πληρώματος παρουσίασαν επίσης οξεία αναπνευστικά συμπτώματα και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για νοσηλεία.

Τα συμπτώματα του χανταϊού

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2 έως 4 εβδομάδες μετά την μόλυνση και περιλαμβάνουν:

Πρώιμα στάδια : Κόπωση, πυρετός, μυϊκοί πόνοι, πονοκέφαλος, ζάλη, ρίγη και γαστρεντερικά προβλήματα (ναυτία, εμετός, διάρροια).

: Κόπωση, πυρετός, μυϊκοί πόνοι, πονοκέφαλος, ζάλη, ρίγη και γαστρεντερικά προβλήματα (ναυτία, εμετός, διάρροια). Πνευμονικό Σύνδρομο (HCPS): Βήχας, δύσπνοια και αίσθημα σύσφιξης στο στήθος.

(HCPS): Βήχας, δύσπνοια και αίσθημα σύσφιξης στο στήθος. Αιμορραγικός Πυρετός (HFRS): Έντονος πόνος στην πλάτη και την κοιλιά, θολή όραση, χαμηλή πίεση και σε σοβαρές περιπτώσεις, οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Διπλωματικό θρίλερ για τον ελλιμενισμό

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius σχεδίαζε να συνεχίσει την πορεία του προς τα Κανάρια Νησιά. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Fernando Clavijo, δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν μπορεί να επιτρέψει» τον ελλιμενισμό του πλοίου, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions βρίσκεται σε διαρκείς διαβουλεύσεις με τις αρχές για τις διαδικασίες καραντίνας και ελέγχου των υπόλοιπων επιβατών.

