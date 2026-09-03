Τον αποκαλούν «Κινέζο Νοστράδαμο»: 5 ανατριχιαστικές προβλέψεις για το 2027

Εμφύλιος, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, ισχυρότερη ICE και κατάρρευση της αμερικανικής οικονομίας. Αυτά είναι μερικά από όσα «βλέπει» για το 2027 ο άνθρωπος που έχει γίνει γνωστός ως «Κινέζος Νοστράδαμος».

Ο άνθρωπος που έχει γίνει γνωστός ως Κινέζος Νοστράδαμος έκανε πέντε δυσοίωνες προβλέψεις για το 2027, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ και η παγκόσμια οικονομία θα βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρές αναταράξεις.

Ο Τζιανγκ Σουετσίν, Κινέζο-καναδός εκπαιδευτικός και παρουσιαστής, είχε δηλώσει τον Μάιο του 2024 ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επέστρεφε στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία μια πρόβλεψη που παρά τις αμφιβολίες, επιβεβαιώθηκε. Ο ίδιος είχε επίσης εκτιμήσει ότι υπήρχε μεγάλη πιθανότητα οι ΗΠΑ να οδηγηθούν σε πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Ουάσινγκτον δεν θα μπορούσε να κερδίσει μια τέτοια σύγκρουση.

Ανατροπές στις ενδιάμεσες εκλογές

Μιλώντας στο podcast του Τζακ Νιλ, ο Σουετσίν αναφέρθηκε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ του Νοεμβρίου, υποστηρίζοντας ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι απαραίτητα αυτό που περιμένει ο κόσμος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τη Βουλή και τη Γερουσία, η πορεία του πολέμου δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς όπως είπε, η «τροχιά» της σύγκρουσης έχει ήδη καθοριστεί.

Επιστράτευση και κοινωνικές αναταραχές

Μία από τις προβλέψεις του αφορά την πιθανότητα να δημιουργηθεί στις ΗΠΑ το πλαίσιο για εθνική επιστράτευση. Όπως υποστηρίζει, αν οι αμερικανικές δυνάμεις αναπτύξουν χερσαία στρατεύματα στο Ιράν, θα μπορούσε να υπάρξει ανάγκη επιστράτευσης, ακόμη και ανδρών ηλικίας 18 ετών.

Παράλληλα, προβλέπει ότι το 2027 θα έχουν δημιουργηθεί «όλα τα συστατικά» για έναν εμφύλιο πόλεμο διευκρινίζοντας, ότι δεν εννοεί απαραίτητα δύο οργανωμένους στρατούς να συγκρούονται, αλλά ένα σκηνικό εκτεταμένης κοινωνικής δυσαρέσκειας, διαδηλώσεων, ταραχών και χαμηλής έντασης συγκρούσεων. Ο Σουετσίν εκτιμά επίσης ότι η υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ, ενώ προβλέπει αυξημένη παρουσία της Εθνοφρουράς στις μεγάλες αμερικανικές πόλεις.

Η πρόβλεψη για την οικονομία

Η πιο δραματική εκτίμησή του αφορά την αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία. Όπως υποστηρίζει, εάν οι ΗΠΑ στείλουν χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν και παραμείνουν σε έναν πόλεμο για τέσσερα ή πέντε χρόνια, μια ήττα θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση της αμερικανικής οικονομίας. Σε άλλο σημείο της συζήτησης, συνέδεσε τις κοινωνικές αναταραχές με μια ευρύτερη παγκόσμια οικονομική κατάρρευση.

Οι παραπάνω εκτιμήσεις αποτελούν προβλέψεις του ίδιου και όχι επιβεβαιωμένες προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ