Ανακάλυψη 100.000 ευρώ σε παραλία της Ουαλίας: Έκανε SUP και πέτυχε βυθισμένο Land Rover (vid)

Γυναίκα έκανε SUP κι έπεσε πάνω σε βυθισμένο Land Rover αξίας 100.000 ευρώ σε παραλία της Ουαλίας.

Ένα απροσδόκητο και ομολογουμένως περίεργο θέαμα αντίκρισε μια 45χρονη γυναίκα ενώ έκανε SUP στην παραλία Saint Tudwal’s West της Ουαλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το ιδιωτικό νησί του διάσημου παρουσιαστή εκπομπών επιβίωσης, Μπέαρ Γκριλς.

Η ανακάλυψη των 100.000 ευρώ στον πάτο της θάλασσας και η εξήγηση

Η γυναίκα κατέγραφε τη βόλτα της με το SUP, όταν παρατήρησε μια λευκή σκιά στον βυθό. Πλησιάζοντας, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα λευκό Land Rover Discovery, το οποίο βρισκόταν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η ανησυχία για τυχόν εγκλωβισμένους επιβάτες έληξε γρήγορα, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι το εσωτερικό του οχήματος ήταν άδειο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το πολυτελές όχημα, η αξία του οποίου εκτιμάται στις 100.000 ευρώ, είχε παρκαριστεί στην αμμουδιά από τον ιδιοκτήτη του. Ωστόσο, η απότομη άνοδος της παλίρροιας παρασύρθηκε το βαρύ όχημα προς τα βαθιά.

Παρά το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης παρέμενε άφαντος για αρκετές ώρες, το αυτοκίνητο τελικά καλύφθηκε πλήρως από το νερό, δημιουργώντας μια απόκοσμη εικόνα στον βυθό της Ουαλίας.

