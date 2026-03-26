Ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ έλαβε απολογητικό γράμμα, συνοδευόμενο με 100 λίρες, από πρώην φοιτητή που του είχε κλέψει διαφημιστικό πανό.

Μια συνηθισμένη ημέρα στο Σουόνσι της Ουαλίας επιφύλασσε μια συγκινητική έκπληξη για τον Ίμραν Άσραφ. Ο ιδιοκτήτης ενός μικρού σούπερ μάρκετ, ανοίγοντας την αλληλογραφία του, βρήκε έναν φάκελο που περιείχε 100 λίρες και ένα χειρόγραφο σημείωμα από έναν παλιό... γνώριμο.

Η συγγνώμη του φοιτητή μετά από 15 χρόνια μέσα από ένα απολογητικό γράμμα

Ο μυστηριώδης αποστολέας, που πλέον ζει στο Γιόρκσαϊρ, θέλησε να ξαλαφρώσει από ένα βάρος που κουβαλούσε από τα φοιτητικά του χρόνια. Στο γράμμα του περιέγραφε πώς, πριν από περίπου 15 χρόνια, μετά από μια έξοδο, ο ίδιος και ένας φίλος του θεώρησαν «αστείο» να κλέψουν ένα διαφημιστικό πανό από PVC που κρεμόταν έξω από το κατάστημα του Άσραφ.

«Πριν από περίπου 15 χρόνια, ως φοιτητής, μετά από μια βραδιά με ποτό, εγώ και ένας άλλος περάσαμε από το κατάστημά σας και είδαμε ένα πανό από PVC να κρέμεται. Για κάποιο λόγο, θεωρήσαμε αστείο να το πάρουμε σπίτι μαζί μας. Ως μεγαλύτερος πλέον, καταλαβαίνω ότι αυτό που μας φαινόταν αστείο τότε πιθανότατα προκάλεσε ταλαιπωρία στο κατάστημά σας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη και ελπίζω να δεχτείτε αυτή την αποζημίωση. Ένας πρώην ανόητος φοιτητής», ανέφερε το γράμμα.

Συγκινήθηκε ο ιδιοκτήτης με αυτή την κίνηση

Παρά το γεγονός ότι η αξία της πινακίδας τότε άγγιζε τις 1.200 λίρες και η αποζημίωση δεν κάλυπτε τη συνολική ζημιά, ο Ίμραν Άσραφ ένιωσε βαθιά συγκινημένος από τη χειρονομία. Μοιράστηκε την ιστορία του στο Facebook, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του γράμματος και των χρημάτων, θέλοντας να αναδείξει το ηθικό δίδαγμα της πράξης.

«Μου έφτιαξε τη μέρα», παραδέχτηκε ο Άσραφ, τονίζοντας πως ο άγνωστος... φοιτητής δεν είχε πλέον καμία νομική ή πρακτική υποχρέωση απέναντί του. Η κίνηση αυτή απέδειξε στον ιδιοκτήτη ότι ποτέ δεν είναι αργά για να διορθώσει κανείς ένα λάθος του παρελθόντος.

