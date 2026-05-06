«Σε σκοτώνει αν αναπνεύσεις»: YouTuber έμεινε 24 ώρες στο πιο επικίνδυνο νησί του κόσμου

Η εγκαταλελειμμένη νήσος Gruinard στη Σκωτία χρησιμοποιήθηκε σε πειράματα βιολογικού πολέμου και για δεκαετίες θεωρούνταν απαγορευμένη.

Υπάρχουν μέρη στον κόσμο που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία. To Gruinard Island, μια μικρή απομονωμένη νησίδα στα βορειοδυτικά της Σκωτίας, είναι ένα από αυτά. Για δεκαετίες ήταν γνωστή ως «Anthrax Island», δηλαδή «Νησί του Άνθρακα», επειδή είχε μολυνθεί σκόπιμα με βακτήρια άνθρακα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1942, η βρετανική κυβέρνηση χρησιμοποίησε το νησί στο πλαίσιο μυστικών δοκιμών βιολογικού πολέμου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης “Operation Vegetarian”, επιστήμονες δοκίμασαν βόμβες που περιείχαν σπόρους άνθρακα, χρησιμοποιώντας πρόβατα ως πειραματόζωα. Τα ζώα πέθαναν μέσα σε λίγες ημέρες και το νησί θεωρήθηκε τόσο επικίνδυνο, ώστε χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για ανθρώπινη παρουσία για σχεδόν μισό αιώνα.

Ο άνθρακας είναι μια σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη που μπορεί να μεταδοθεί μέσω του δέρματος, της κατανάλωσης μολυσμένου κρέατος ή ακόμη και μέσω εισπνοής σπορίων. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν σοβαρές δερματικές βλάβες, εμετούς, σοκ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θάνατο. Για χρόνια, η Gruinard Island είχε αποκτήσει σχεδόν μυθικό χαρακτήρα στη Βρετανία, καθώς πολλοί πίστευαν ότι ακόμη και η παραμονή εκεί ήταν επικίνδυνη.

Η απολύμανση και η φωτιά που αναζωπύρωσε τις θεωρίες

Η ύπαρξη της μόλυνσης κρατήθηκε μυστική για χρόνια και αποκαλύφθηκε δημόσια μόνο μετά από πιέσεις ακτιβιστών τη δεκαετία του ’80. Τελικά, η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε σε εκτεταμένη απολύμανση, χρησιμοποιώντας φορμαλδεΰδη και θαλασσινό νερό, ενώ μεγάλες ποσότητες εδάφους απομακρύνθηκαν και καταστράφηκαν.

Το 1990, το νησί κρίθηκε επίσημα ασφαλές για επίσκεψη. Ωστόσο, η φήμη του παρέμεινε ζωντανή. Το 2022, μια μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε μεγάλο μέρος της βλάστησης έφερε ξανά τη Gruinard Island στο επίκεντρο θεωριών και συζητήσεων γύρω από το παρελθόν της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο YouTuber Dara Tah αποφάσισε το 2023 να περάσει 24 ώρες στο νησί μαζί με φίλο του, φορώντας προστατευτικές στολές και μάσκες. Οι δύο άνδρες έστησαν κατασκήνωση, πήραν δείγματα εδάφους και τα έστειλαν σε εργαστήριο για ανάλυση, θέλοντας να διαπιστώσουν αν υπήρχαν ακόμη ίχνη άνθρακα.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, το τοπίο έμοιαζε σχεδόν απόκοσμο, με καμένη γη και ελάχιστα σημάδια ζωής. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν αρνητικά. Σύμφωνα με την ανάλυση, δεν εντοπίστηκε παρουσία Bacillus anthracis, του βακτηρίου που προκαλεί τον άνθρακα.

Σήμερα, η Gruinard Island παραμένει ιδιωτική και ακατοίκητη. Παρότι θεωρείται ασφαλής, το όνομά της συνεχίζει να συνδέεται με μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες των πειραμάτων βιολογικού πολέμου στη Βρετανία.

