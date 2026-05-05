«Ρουφάνε» 1,6 εκατ. κυβικά άμμου από τον Ατλαντικό για να «ξαναχτίσουν» τις ακτές του Νιου Τζέρσεϊ

Με ένα έργο 73,5 εκατ. δολαρίων, οι ΗΠΑ ενισχύουν παραλίες που διαβρώνονται, μεταφέροντας τεράστιες ποσότητες άμμου από τον βυθό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προστασία των ακτών έχει αρχίσει να βασίζεται όλο και περισσότερο σε λύσεις που δουλεύουν σε σύμπλευση με τη φύση και όχι απέναντί της. Στο Νιου Τζέρσεϊ, ένα μεγάλο έργο έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη λογική στην πράξη, με στόχο να ενισχυθούν παραλίες που έχουν χάσει σημαντικό μέρος του πλάτους τους τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της διάβρωσης.

Το σχέδιο προβλέπει την άντληση περίπου 2,1 εκατομμυρίων κυβικών γιάρδων άμμου από τον βυθό του Ατλαντικού, δηλαδή περίπου 1,6 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Η ποσότητα αυτή θα μεταφερθεί και θα απλωθεί σε εκτεταμένα τμήματα της ακτογραμμής στο βόρειο Ocean County, καλύπτοντας περιοχές όπως Seaside Heights, Toms River, Lavallette, Point Pleasant Beach, Mantoloking και Brick Township. Πρόκειται για ζώνες με έντονη κατοίκηση και τουριστική δραστηριότητα, όπου η σταδιακή απώλεια άμμου φέρνει τη θάλασσα όλο και πιο κοντά σε σπίτια, δρόμους και υποδομές.

Η άμμος ως φυσική άμυνα

Η τεχνική που εφαρμόζεται είναι η λεγόμενη «αναπλήρωση παραλίας». Στην πράξη, ειδικά πλοία αναρροφούν άμμο από επιλεγμένα σημεία του βυθού και τη μεταφέρουν μέσω αγωγών στην ακτή, όπου διαμορφώνεται ξανά η παραλία, αυξάνοντας το πλάτος της και ενισχύοντας τους αμμόλοφους. Η νέα αυτή στρώση λειτουργεί σαν φυσικό «μαξιλάρι» απέναντι στα κύματα, απορροφώντας μέρος της ενέργειας των καταιγίδων πριν αυτή φτάσει στις κατοικημένες περιοχές, ενώ παράλληλα συνοδεύεται από παρεμβάσεις όπως αποκατάσταση αμμοθινών, ενίσχυση της βλάστησης και βελτίωση των σημείων πρόσβασης.

Το κόστος και το διακύβευμα

Το συνολικό κόστος φτάνει τα 73,5 εκατομμύρια δολάρια και αποτυπώνει τη σημασία που έχει η προστασία αυτών των περιοχών. Η διάβρωση των ακτών δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια διαρκής διαδικασία που επιταχύνεται από τις έντονες καταιγίδες, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα. Χωρίς τέτοιες παρεμβάσεις, τμήματα της ακτογραμμής θα μπορούσαν να υποχωρήσουν σε βαθμό που να αφήσουν εκτεθειμένες κατοικίες και κρίσιμες υποδομές, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος από μελλοντικές ζημιές.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν από τα τέλη της άνοιξης έως τις αρχές του καλοκαιριού του 2026 και θα εξελιχθούν σε βάθος αρκετών μηνών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τα θαλάσσια ρεύματα και τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία, που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή, καθώς η μεταφορά και τοποθέτηση της άμμου πρέπει να γίνεται με ακρίβεια ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Πώς επιλέγεται η άμμος

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επιλογή των σημείων από τα οποία αντλείται η άμμος. Οι περιοχές αυτές έχουν μελετηθεί εκ των προτέρων, ώστε το υλικό να έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και η απομάκρυνσή του να μην προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Παράγοντες όπως το μέγεθος των κόκκων, η συμπεριφορά της άμμου στην ακτή και η επίδραση στη θαλάσσια ζωή λαμβάνονται υπόψη πριν δοθεί το «πράσινο φως» για τις εργασίες, αν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα τέτοιων παρεμβάσεων παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Γιατί δεν είναι μόνιμη λύση

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους έργα δεν αποτελούν οριστική λύση. Η αναπλήρωση παραλίας είναι μια διαδικασία που πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η θάλασσα σταδιακά απομακρύνει την άμμο που προστίθεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο τυφώνας Sandy το 2012, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες αφαίρεσε τεράστιες ποσότητες άμμου, αφήνοντας πίσω του ακτές εκτεθειμένες και μεγάλες ζημιές.

Η προσέγγιση αυτή θεωρείται πιο ευέλικτη σε σχέση με τις παλαιότερες πρακτικές που βασίζονταν σε σκληρές κατασκευές, όπως τείχη και κυματοθραύστες. Αντί να επιχειρεί να περιορίσει τη θάλασσα, προσπαθεί να μειώσει την ένταση με την οποία αυτή επηρεάζει την ακτή, προσαρμοζόμενη στη δυναμική της. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι μέχρι ποιο σημείο μπορεί να συνεχιστεί αυτή η στρατηγική, σε έναν κόσμο όπου η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει και τα ακραία φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά.

