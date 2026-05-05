Έρχεται νέο Fuel Pass και επιδότηση diesel: Ποιοι παίρνουν έως 60 ευρώ και τι αλλάζει

Με το πετρέλαιο πάνω από τα 110 δολάρια και τις τιμές στην αντλία να πιέζουν, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πακέτο στήριξης, όμως η αγορά αμφιβάλλει για το αποτέλεσμα.

Η εκρηκτική άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου επαναφέρει στο προσκήνιο νέα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να εξετάζει την παράταση του Fuel Pass, τη συνέχιση της επιδότησης στο ντίζελ και ακόμη και ένα πιθανό Power Pass για το ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει ίδιο: προλαβαίνουν τα μέτρα την ακρίβεια ή απλώς τη συνοδεύουν;

Η εικόνα στην αγορά είναι αποκαλυπτική. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, το diesel πλησιάζει τα 1,90 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο τύπου Brent διατηρείται σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια, φτάνοντας ακόμη και τα 115 ή και 126 δολάρια το βαρέλι τις τελευταίες ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι μια διαρκής πίεση στα νοικοκυριά και ένα ντόμινο ανατιμήσεων που περνά από την αντλία σε ολόκληρη την οικονομία.

Το πακέτο των 200 εκατ. και τα όριά του

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση ενεργοποιεί ένα δημοσιονομικό «μαξιλάρι» περίπου 200 εκατ. ευρώ. Από αυτό, περίπου 130 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην παράταση του Fuel Pass για το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου, ενώ σχεδόν 40 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η οριζόντια ενίσχυση στο ντίζελ θεωρείται κρίσιμη, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφορών και, κατ’ επέκταση, τις τιμές προϊόντων σε όλη την αγορά.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και ένα «παράθυρο» για επιστροφή του Power Pass, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, για το συγκεκριμένο μέτρο υπάρχουν επιφυλάξεις, κυρίως ως προς το δημοσιονομικό κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Παρά την κινητοποίηση, η αγορά εμφανίζεται επιφυλακτική. Πολλοί παράγοντες θεωρούν ότι τα ποσά αυτά εξανεμίζονται γρήγορα, καθώς απορροφώνται από την ίδια την άνοδο των τιμών. Με απλά λόγια, τα μέτρα λειτουργούν περισσότερο ως προσωρινή «ανάσα» παρά ως ουσιαστική λύση.

Ποιοι κερδίζουν και πόσα παίρνουν

Το Fuel Pass εξακολουθεί να απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Τα όρια φτάνουν έως 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαυξήσεις ανάλογα με τα παιδιά, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες αγγίζουν τις 39.000 ευρώ.

Η επιδότηση παραμένει σχετικά χαμηλή, κυμαινόμενη περίπου από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το όχημα, ενώ μειώνεται σε περίπτωση απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό αντί ψηφιακής κάρτας. Κάθε δικαιούχος μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, το οποίο πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

Στην πράξη, πρόκειται για ένα βοήθημα που καλύπτει ένα μικρό μέρος του κόστους, σε μια περίοδο όπου το γέμισμα του ρεζερβουάρ έχει μετατραπεί σε σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η διεθνής πίεση και το αβέβαιο επόμενο βήμα

Το βασικό πρόβλημα παραμένει εκτός συνόρων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα γύρω από κρίσιμα ενεργειακά περάσματα διατηρούν υψηλές τις τιμές και ενισχύουν τον φόβο για νέες αυξήσεις. Οι εκτιμήσεις που ήθελαν το πετρέλαιο χαμηλότερα μέσα στο 2026 έχουν ήδη ανατραπεί, με τις προβλέψεις να θεωρούνται πλέον ιδιαίτερα εύθραυστες.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα μέτρα στήριξης μοιάζουν να κινούνται διαρκώς πίσω από τις εξελίξεις. Η επιδότηση στο ντίζελ συγκρατεί προσωρινά τις πιέσεις στην αγορά, το Fuel Pass δίνει μια μικρή ένεση ρευστότητας, αλλά η συνολική εικόνα δεν αλλάζει εύκολα.

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί από δύο παράγοντες: τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Μέχρι τότε, η πραγματικότητα για τα νοικοκυριά παραμένει ίδια. Η ακρίβεια συνεχίζει να ανεβαίνει και τα μέτρα προσπαθούν να την προλάβουν, χωρίς πάντα να τα καταφέρνουν.

