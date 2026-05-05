Δήμαρχος στην Ιταλία «έκοψε» το WiFi στα σχολεία και τα γέμισε καλώδια Ethernet

Η ιταλική πόλη που γύρισε στο Ethernet και έγινε σύμβολο φόβου για την τεχνολογία.

Μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απρόσμενης συζήτησης γύρω από την τεχνολογία, την υγεία και τις αποφάσεις των τοπικών αρχών. Στο Borgofranco d’Ivrea, στην περιοχή του Πιεμόντε, ο δήμαρχος αποφάσισε να απενεργοποιήσει το ασύρματο δίκτυο στα δημοτικά σχολεία, επικαλούμενος ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα παιδιά.

Η απόφαση δεν σήμαινε ότι οι μαθητές έμειναν χωρίς ίντερνετ. Αντίθετα, η σύνδεση συνεχίστηκε κανονικά, αλλά με έναν πιο «παραδοσιακό» τρόπο: μέσω καλωδίων Ethernet. Το WiFi εξαφανίστηκε από τις αίθουσες και τη θέση του πήραν φυσικές συνδέσεις, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ψηφιακή υποδομή των σχολείων.

Από το WiFi στα καλώδια

Η κίνηση αυτή προέκυψε έπειτα από πληροφορίες που διάβασε ο δήμαρχος στο διαδίκτυο σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τις πιθανές επιπτώσεις της στους ανηλίκους. Δεν προηγήθηκε κάποια μεγάλη τοπική επιστημονική μελέτη, γεγονός που έκανε την υπόθεση να τραβήξει ακόμη περισσότερο την προσοχή.

Στην πράξη, οι αίθουσες διδασκαλίας άλλαξαν. Οι μαθητές πλέον συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω καλωδίων, κάτι που περιορίζει την ελευθερία κίνησης αλλά μειώνει την παρουσία ασύρματου σήματος στον χώρο. Είναι μια λύση πιο «συντηρητική», που όμως έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα της διδασκαλίας.

Τι είναι τελικά οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες

Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες βρίσκονται παντού στην καθημερινότητά μας, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τα ραδιόφωνα και τα router. Παρά την ευρεία χρήση τους, παραμένουν για πολλούς κάτι «αόρατο» και άρα δύσκολο να κατανοηθεί, κάτι που συχνά ενισχύει τον φόβο.

Η λέξη «ακτινοβολία» από μόνη της δημιουργεί ανησυχία, όμως δεν έχουν όλες οι μορφές ακτινοβολίας την ίδια επίδραση. Σε αυτό ακριβώς το σημείο ξεκινά και η σύγχυση, ειδικά όταν το θέμα αφορά παιδιά και σχολικούς χώρους.

Ένα τοπικό μέτρο που έγινε διεθνές παράδειγμα

Η περίπτωση του Borgofranco d’Ivrea ξεπέρασε τα όρια της πόλης και έγινε σύμβολο μιας ευρύτερης τάσης: της σύγκρουσης ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και τον φόβο για τις επιπτώσεις της.

Από τη μία πλευρά, τα σχολεία προσπαθούν να ενσωματώσουν όλο και περισσότερη τεχνολογία στη μάθηση. Από την άλλη, αυξάνεται η ανησυχία για την έκθεση των παιδιών σε σήματα, οθόνες και ψηφιακά περιβάλλοντα.

Η συγκεκριμένη απόφαση δείχνει πόσο εύκολα μια ανησυχία που ξεκινά από το διαδίκτυο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική αλλαγή υποδομών. Από ένα άρθρο ή μια πληροφορία, φτάνεις σε καλώδια στους τοίχους και router εκτός λειτουργίας.

Η μικρή αυτή ιταλική πόλη κατάφερε να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Το WiFi έφυγε από τις τάξεις, τα καλώδια επέστρεψαν, αλλά το βασικό ερώτημα παραμένει: πού τελειώνει η προσοχή και πού ξεκινά ο φόβος;

