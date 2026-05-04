Ο γυμνός άνδρας με σηκωμένα πόδια: Το προκλητικό γλυπτό σε εκκλησία της Αγγλίας που αποκαλύφθηκε μετά από αιώνες

Ένα άγνωστο ξυλόγλυπτο 800 ετών αποκαλύφθηκε σε εκκλησία στο Χέρεφορντ και έγινε viral. Η ιστορία πίσω από τη... σκανταλιά ενός τεχνίτη ξυλουργού.

Μια σειρά φωτογραφιών από ένα ασυνήθιστο μεσαιωνικό γλυπτό προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο, όταν αποκαλύφθηκε μια προκλητική φιγούρα κρυμμένη επί αιώνες στην οροφή εκκλησίας στην Αγγλία. Το έργο, που εκτιμάται ότι έχει ηλικία περίπου 800 ετών, φαίνεται πως δημιουργήθηκε σκόπιμα για να παραμείνει αθέατο.

Το ξυλόγλυπτο εντοπίστηκε στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Χέρεφορντ, αν και η ύπαρξή του ήρθε στο φως ήδη από τη δεκαετία του 1990, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης που περιλάμβαναν την προσθήκη γκαλερί και καφέ στον χώρο. Μέχρι τότε, η φιγούρα παρέμενε κρυμμένη στα δοκάρια της στέγης, μακριά από τα βλέμματα.

Το γλυπτό παρουσιάζει έναν γυμνό άνδρα σε ξαπλωμένη στάση, με τα πόδια υψωμένα, σε μια σκηνή που προκάλεσε έκπληξη αλλά και αμηχανία σε πολλούς επισκέπτες. Το γλυπτό, γνωστό ανεπίσημα με το χιουμοριστικό παρατσούκλι «Seamus O’Toole», τοποθετείται χρονικά στον 15ο αιώνα, ενώ η κατασκευή της στέγης της εκκλησίας ξεκίνησε γύρω στο 1200 και ολοκληρώθηκε περίπου το 1330.

Η εικόνα έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής όταν αναρτήθηκε σε διαδικτυακές κοινότητες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο στοιχείο του χιούμορ, επισημαίνοντας ότι η «σκανταλιά» ενός μεσαιωνικού τεχνίτη κατάφερε να προκαλέσει γέλιο αιώνες αργότερα. Άλλοι σχολίασαν την ειρωνεία της ιστορίας, καθώς ο δημιουργός δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί τη μελλοντική παγκόσμια προβολή του έργου του.

Παρόμοια γλυπτά δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στην ευρωπαϊκή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Συχνά απεικονίζουν γυμνές μορφές, κυρίως γυναικείες, και συνδέονται με λαϊκές δοξασίες της εποχής. Σε αρκετές περιπτώσεις θεωρείται ότι λειτουργούσαν αποτρεπτικά απέναντι στο κακό, τον θάνατο ή τις δαιμονικές δυνάμεις.

Στην ίδια περιοχή, στην εκκλησία του Kilpeck, σώζεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα «sheela na gig» – γλυπτών που απεικονίζουν γυναικείες μορφές με έντονα παραμορφωμένα χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο έργο του 12ου αιώνα θεωρείται από τα καλύτερα διατηρημένα στη Βρετανία.

Όσον αφορά τη φιγούρα στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, οι ερμηνείες για την ύπαρξή της ποικίλλουν. Μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές υποστηρίζει ότι αποτέλεσε μορφή «εκδίκησης» ενός τεχνίτη που δεν πληρώθηκε για τη δουλειά του. Άλλοι, ωστόσο, θεωρούν πιο πιθανό να πρόκειται απλώς για ένα ιδιότυπο αστείο, σκαλισμένο σε σημείο που δύσκολα θα εντόπιζε κανείς.

Σήμερα, το γλυπτό παραμένει ορατό στους επισκέπτες του χώρου, φωτισμένο διακριτικά, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αγνοούν την ύπαρξή του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα πάνω από τα κεφάλια τους.

Η εκκλησία των Αγίων Πάντων συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία, φιλοξενώντας θρησκευτικές τελετές αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το περιστατικό με το «κρυφό» γλυπτό προσθέτει μια απρόσμενη, σχεδόν χιουμοριστική διάσταση στη μακραίωνη ιστορία της.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ