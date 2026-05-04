Πρωτοφανές πείραμα: Βραζιλιάνοι επιστήμονες γεμίζουν τα δέντρα του Αμαζονίου με CO₂ του μέλλοντος

Επιστήμονες στη Βραζιλία αυξάνουν τεχνητά το CO₂ μέσα στον Αμαζόνιο για να δουν πόσο αντέχει το μεγαλύτερο δάσος του πλανήτη.

Στην καρδιά του Αμαζονίου, μια ομάδα επιστημόνων στήνει κάτι που μοιάζει με πείραμα επιστημονικής φαντασίας. Δεν πρόκειται για εργαστήριο, αλλά για ένα κομμάτι ζωντανού δάσους που μετατρέπεται σε «παράθυρο» προς το μέλλον.

Το πείραμα ονομάζεται AmazonFACE και έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να καταλάβει πώς θα αντιδράσει ο Αμαζόνιος όταν η ατμόσφαιρα γεμίσει με περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, όπως προβλέπουν τα σενάρια για τις επόμενες δεκαετίες.

Το δάσος μέσα σε μια… άλλη ατμόσφαιρα

Σε μια περιοχή περίπου 80 χιλιόμετρα από το Μανάους, ερευνητές έχουν εγκαταστήσει έξι τεράστιους μεταλλικούς δακτυλίους διαμέτρου 30 μέτρων και ύψους 35 μέτρων. Κάθε ένας «αγκαλιάζει» δεκάδες ενήλικα δέντρα, χωρίς να τα απομονώνει από το φυσικό τους περιβάλλον.

Εκεί βρίσκεται και η καινοτομία. Σε αντίθεση με τα εργαστήρια, εδώ το δάσος παραμένει όπως είναι: με το φως, τη βροχή, τον άνεμο, το έδαφος και τους μικροοργανισμούς να λειτουργούν κανονικά.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται λέγεται FACE technology και επιτρέπει στους επιστήμονες να αυξάνουν το CO₂ στον αέρα έως και 50% πάνω από τα σημερινά επίπεδα, δημιουργώντας ένα ρεαλιστικό σενάριο μελλοντικής ατμόσφαιρας.

Τι προσπαθούν να ανακαλύψουν

Το βασικό ερώτημα είναι απλό αλλά κρίσιμο: θα συνεχίσει ο Αμαζόνιος να απορροφά διοξείδιο του άνθρακα ή θα φτάσει σε ένα όριο όπου θα αλλάξει ριζικά η λειτουργία του;

Οι επιστήμονες παρακολουθούν:

την ανάπτυξη των δέντρων

την απορρόφηση άνθρακα

την απώλεια νερού από τα φύλλα

τη λειτουργία του εδάφους και των ριζών

Αισθητήρες καταγράφουν δεδομένα κάθε λίγα λεπτά, παρακολουθώντας πώς αντιδρά το δάσος σε βροχή, ζέστη, υγρασία και καταιγίδες. Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα δέντρα, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρο το οικοσύστημα: από μύκητες και μικροοργανισμούς μέχρι τον κύκλο του νερού.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το διοξείδιο του άνθρακα είναι βασικό στοιχείο της φωτοσύνθεσης, όμως η αντίδραση ενός τροπικού δάσους εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους, η θερμοκρασία και οι βροχοπτώσεις.

Ένα πείραμα που γίνεται για πρώτη φορά σε αυτή την κλίμακα

Αντίστοιχα πειράματα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες, αλλά όχι σε ένα τόσο σύνθετο οικοσύστημα. Ο Αμαζόνιος δεν είναι απλώς ένα σύνολο δέντρων. Είναι ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων μεταξύ ατμόσφαιρας, εδάφους, νερού και βιοποικιλότητας.

Γι’ αυτό και το AmazonFACE θεωρείται το πρώτο πείραμα αυτού του μεγέθους σε ώριμο τροπικό δάσος, με ενήλικα δέντρα και φυσικές συνθήκες.

Γιατί έχει σημασία για όλο τον πλανήτη

Τα δεδομένα που θα προκύψουν δεν είναι απλώς επιστημονικό ενδιαφέρον. Θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των κλιματικών μοντέλων, τα οποία σήμερα έχουν ακόμα αβεβαιότητες για το πώς θα αντιδράσουν τα μεγάλα δάση στην κλιματική αλλαγή.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Το πείραμα συνδέεται άμεσα με τη διεθνή συζήτηση για το κλίμα και τη COP30, που φέρνει τον Αμαζόνιο στο επίκεντρο.

Γιατί στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι μόνο επιστημονικό. Είναι βαθιά πρακτικό: αν αλλάξει ο Αμαζόνιος, αλλάζει και ο τρόπος που «αναπνέει» ο πλανήτης.

