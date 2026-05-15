Η Αθήνα τρέχει με χίλια: Τι αποκάλυψε η έρευνα του Στρεσόμετρου της Uber για το στρες στην πόλη

Και πώς θα γίνεις MVP της καθημερινότητάς σου ακόμα κι όταν έχεις αργήσει, δεν βρίσκεις τα κλειδιά του αυτοκινήτου, χύθηκε ο καφές και το κινητό δείχνει 1% μπαταρία.

Κακά τα ψέματα. Η καθημερινότητα στην Αθήνα δεν σταματά ποτέ. Έχει ρυθμό, ένταση και πολλά διαφορετικά σημεία πίεσης. Ξυπνάς ήδη με το μυαλό να “τρέχει”και βγαίνεις από το σπίτι με την αίσθηση πως κάπου έχεις ήδη αργήσει.

Κίνηση, καθυστερήσεις, notifications, deadlines, υποχρεώσεις και η προσπάθεια να τα χωρέσεις όλα σε ένα πρόγραμμα που σπάνια βγαίνει όπως το έχεις φανταστεί. Όλα μαζί δημιουργούν μια καθημερινότητα όπου το στρες δεν εμφανίζεται μόνο κατ’ εξαίρεση, αλλά συσσωρεύεται στις μικρές λεπτομέρειες της ημέρας.

Και τελικά, δεν είσαι μόνο εσύ.

Το Gazzetta συμμετείχε στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσα από το «Στρεσόμετρο» της Uber, σε συνεργασία με την ΕΠΑΨΥ. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που αποτύπωσε πώς βιώνουν οι άνθρωποι το στρες στις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, και τα αποτελέσματα έδειξαν αυτό που όλοι λίγο-πολύ νιώθουμε…

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας,

το 69% των συμμετεχόντων παρουσίασε μέτρια επίπεδα στρες

1 στους 7 εμφάνισε ακόμη και υψηλά επίπεδα πίεσης στην καθημερινότητά του.



Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι πως:

το 47% παρουσίασε καταθλιπτικά συμπτώματα.

ενώ το 37% εξ’ αυτών ανέφερε ότι, για περισσότερες από τις μισές ημέρες της εβδομάδας, αισθάνεται μειωμένο ενδιαφέρον / ευχαρίστηση.

Παράλληλα, 1 στους 3 δήλωσε ότι νιώθει έλλειψη ελέγχου, μερικές φορές ή και συχνότερα μέσα στην εβδομάδα του.

Το άγχος της μετακίνησης φαίνεται πως αποτελεί έναν από τους δύο σημαντικότερους παράγοντες πίεσης μαζί με την οικονομική δυσπραγία.

Συγκεκριμένα, το 41% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι βιώνει συχνά άγχος λόγω πιθανής καθυστέρησης στη μετακίνησή του, ενώ όσοι μετακινούνται ημερησίως για περισσότερο από μία ημέρα, εμφανίζουν έως και 7,4 περισσότερες μονάδες πίεσης.

Με λίγα λόγια; Δεν μας αγχώνει μόνο η δουλειά ή οι υποχρεώσεις. Μας αγχώνει και η διαδρομή μέχρι αυτές. Και λογικό.

Γιατί το στρες ξεκινά πολλές φορές πριν καν φτάσεις στον προορισμό σου:

όταν ψάχνεις πού άφησες τα κλειδιά του αυτοκινήτου

όταν κοιτάζεις το GPS και βλέπεις τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης να ανεβαίνει.

όταν το κινητό σου είναι έτοιμοι να κλείσει από μπαταρία κι εσύ προσπαθείς να συντονίσεις ραντεβού, δουλειά και προσωπικό χρόνο.

Σε αυτές τις μικρές καθημερινές στιγμές πίεσης, ίσως τελικά η μεγαλύτερη πολυτέλεια να είναι κάτι πολύ απλό: να έχεις μία επιλογή μετακίνησης που σου επιτρέπει να πάρεις μία ανάσα. Κάπου εκεί η Uber έρχεται να λειτουργήσει όχι απλώς ως πλατφόρμα μετακίνησης από το Α στο Β, αλλά σαν ένα μικρό pause μέσα στη μέρα. Μια στιγμή που μπορείς να χαλαρώσεις, να βάλεις μουσική ή απλώς να κοιτάξεις έξω από το παράθυρο χωρίς να χρειάζεται να ελέγχεις κάθε λεπτομέρεια της διαδρομής σου.

Τελικά, το θέμα δεν είναι να εξαφανίσουμε εντελώς το στρες, αλλά να βρίσκουμε μικρούς τρόπους μειώνοντάς το, πριν γίνει μόνιμο μέρος της ζωής μας.

