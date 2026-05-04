Γαλλία: Σύγκρουση γυμνιστών και swingers στο μεγαλύτερο γυμνιστικό θέρετρο του κόσμου (vid)

Ο κακός χαμος επικρατεί στις παραλίες του μεγαλύτερου γυμνιστικού θέρετρου του κόσμου, το οποίο «πνίγηκε» από swingers.

Κάτοικοι και τακτικοί επισκέπτες στο Καπ ντ'Αγκντ, το μεγαλύτερο γυμνιστικό θέρετρο του κόσμου στη νότια Γαλλία, καταγγέλλουν ότι η περιοχή έχει πλέον κατακλυστεί από swingers (ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους), οι οποίοι επιδίδονται σε ακραίες δημόσιες σεξουαλικές δραστηριότητες, αλλάζοντας τον χαρακτήρα του παραδοσιακού φυσιολατρικού χωριού.

Η αλλαγή του πληθυσμού και η επικράτηση των swingers

Το χωριό φιλοξενεί έως και 40.000 άτομα την περίοδο αιχμής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αναλογία μεταξύ των παραδοσιακών γυμνιστών και των swingers έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια, με τους δεύτερους να αποτελούν πλέον περίπου το 40% του πληθυσμού.

Η Μπάρμπαρα, ιδιοκτήτρια της εφαρμογής SpicyMatch, εξηγεί ότι η άφιξη διεθνών επισκεπτών δημιούργησε έναν σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στους παλιούς γυμνιστές και τη νέα, πιο ηδονιστική γενιά.

Οι μαρτυρίες για τις ακατάλληλες πράξεις των swingers

Ενώ ο γυμνισμός είναι τρόπος ζωής στα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα του χωριού, οι δημόσιες σεξουαλικές συνευρέσεις στην παραλία Bay of Pigs προκαλούν τις εντονότερες αντιδράσεις.

Μαρτυρίες περιγράφουν σκηνές όπου πλήθη ανδρών συγκεντρώνονται γύρω από ζευγάρια που συνευρίσκονται, την ώρα που οικογένειες με παιδιά περπατούν λίγα μέτρα πιο πέρα. Αν και υπάρχουν πινακίδες που προειδοποιούν για τη «σεξουαλική επιδειξιομανία», με ποινές που φτάνουν το ένα έτος φυλάκισης και πρόστιμο 15.000 ευρώ, η δραστηριότητα συνεχίζεται, συχνά υπό το βλέμμα των Αρχών από τους πύργους επιτήρησης.

Η συνύπαρξη των δύο ομάδων δεν ήταν πάντα ειρηνική. Το 2008 είχε ξεσπάσει «πόλεμος» μεταξύ «φονταμενταλιστών» γυμνιστών και swingers, που περιλάμβανε ακόμα και εμπρησμούς σε κλαμπ. Ωστόσο, σήμερα η κατάσταση φαίνεται να έχει εξομαλυνθεί. Όπως αναφέρει η Μπάρμπαρα, οι δύο πλευρές ζουν πλέον αρμονικά, καθώς δεν επισκέπτονται τα ίδια μέρη και έχουν αναπτύξει αμοιβαία ανοχή.

