Τι είναι ο χανταΐός που προκάλεσε τρεις θανάτους σε κρουαζιερόπλοιο: Πώς μεταδίδεται και ποια τα συμπτώματα

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κρουαζιερόπλοιο από hantavirus, έναν σπάνιο αλλά επικίνδυνο ιό που μεταδίδεται από τρωκτικά.

Ο χανταϊός επανέρχεται στην επικαιρότητα μετά από περιστατικό σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, όπου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έξι άτομα επηρεάστηκαν, εκ των οποίων τρία κατέληξαν και ένα νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική.

Πρόκειται για έναν ιό που προσβάλλει κυρίως τους πνεύμονες και μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω εισπνοής σωματιδίων που προέρχονται από ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών. Αν και θεωρείται σπάνιος, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε σοβαρή αναπνευστική νόσο.

Πώς μεταδίδεται και γιατί προκαλεί ανησυχία

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς υγείας, οι λοιμώξεις από χανταϊό συνδέονται κυρίως με περιβαλλοντική έκθεση, ιδιαίτερα σε χώρους όπου υπάρχουν τρωκτικά. Αν και εξαιρετικά σπάνια, έχει καταγραφεί και μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η ανησυχία εντείνεται λόγω της σοβαρότητας της νόσου που μπορεί να προκαλέσει. Ο ιός σχετίζεται με το λεγόμενο σύνδρομο πνευμονικού χανταϊού (HPS), μια κατάσταση που απαιτεί στενή ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη της αναπνοής.

Τα βασικά συμπτώματα

Τα πρώτα σημάδια της λοίμωξης μοιάζουν με κοινή ίωση:

έντονη κόπωση

πυρετός

μυϊκοί πόνοι

Περίπου μία εβδομάδα αργότερα, μπορεί να εμφανιστούν πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως:

βήχας

δυσκολία στην αναπνοή

Σε αυτό το στάδιο, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί ραγδαία και να γίνει απειλητική για τη ζωή, με το ποσοστό θνησιμότητας να φτάνει περίπου το 40%.

Δεν υπάρχει θεραπεία ή εμβόλιο

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον χανταϊό. Η αντιμετώπιση βασίζεται κυρίως στην υποστηρικτική φροντίδα, ιδιαίτερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου οι ασθενείς λαμβάνουν οξυγόνο και αναπνευστική υποστήριξη.

Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση νοσηλεία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της νόσου.

Διαφορετικές μορφές ανά τον κόσμο

Οι τύποι του χανταϊού διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή. Στην Ευρώπη και την Ασία συνδέονται κυρίως με αιμορραγικό πυρετό και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ στην Αμερική προκαλούν σοβαρό αναπνευστικό σύνδρομο.

Παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα είναι σχετικά λίγα, καταγράφονται κατά περιόδους αυξήσεις, συνήθως λόγω περιβαλλοντικών και οικολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τον πληθυσμό των τρωκτικών.

