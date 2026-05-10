Παντρεμένο ζευγάρι με 33 χρόνια εμπειρίας εξηγεί το κόλπο της «αιώνιας αγάπης»: «Ο καθένας μας έχει το δικό του δωμάτιο»

Ένας πιλότος και μια αεροσυνοδός, μοιράζονται τη ρουτίνα δεκαετιών που ακολουθούν για να μην γίνει βαρετός ο γάμος τους.

Εκείνος ήταν 36 ετών, διαζευγμένος με παιδιά και εργαζόταν ως πιλότος. Εκείνη ήταν 24 ετών, αεροσυνοδός και φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Αυτό που ξεκίνησε πριν από 33 χρόνια ως ένας έρωτας με την πρώτη ματιά ανάμεσα στον Etienne και τη Margriet Marbus, εξελίχθηκε σε μια σταθερή και ευτυχισμένη πορεία ζωής.

«Μια σχέση είναι σαν τα μακαρόνια: δεν σερβίρονται χωρίς αλάτι ή σάλτσα. Πρέπει να την προετοιμάσεις», δηλώνει η Margriet, περιγράφοντας την κοινή τους ζωή στο περιοδικό VROUW της De Telegraaf.

Οι κανόνες που έβαλαν ώστε να πετύχει η σχέση τους

Η ιστορία τους δεν ήταν πάντα εύκολη. Περιλάμβανε διαχείριση κηδεμονιών από προηγούμενους γάμους, συνεχή ταξίδια και την ανατροφή τριών παιδιών, κατά την οποία η Margriet έμεινε στο σπίτι όσο ο Etienne συνέχιζε να πετάει.

Παρά τα σκαμπανεβάσματα, το ζευγάρι έθεσε από νωρίς κανόνες για να διατηρήσει τη σύνδεσή του. Ακόμα και όταν τα παιδιά ήταν μικρά, φρόντιζαν να αφιερώνουν μια νύχτα την εβδομάδα αποκλειστικά ο ένας στον άλλον, ενώ τώρα που είναι συνταξιούχοι, προγραμματίζουν από κοινού τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τα ταξίδια τους.

Η πιο σημαντική συμφωνία αφορά τον ύπνο

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες «συμφωνίες» του ζευγαριού αφορά τον ύπνο. Λόγω διαφορετικών ωραρίων (εκείνη κοιμάται νωρίς και ξυπνά νωρίς, εκείνος κοιμάται αργά) αλλά και του γεγονότος ότι και οι δύο ροχαλίζουν, αποφάσισαν να κοιμούνται σε χωριστά δωμάτια.

Όπως εξηγούν, η οικειότητά τους δεν επηρεάστηκε καθόλου, αντίθετα ενισχύθηκε, καθώς και οι δύο ξεκουράζονται ποιοτικά. Ο κανόνας τους είναι απλός: όποιος ξυπνάει πρώτος, ετοιμάζει τον καφέ και το πρωινό για τον άλλον.

Πώς διαχειρίζονται τις συγκρούσεις τους;

Μετά από τρεις δεκαετίες, έχουν αναπτύξει και έναν δικό τους κώδικα για τις διαφωνίες. Αν η ένταση ανέβει και αρχίσουν οι φωνές, σταματούν τη συζήτηση και δίνουν χρόνο δύο ωρών ο ένας στον άλλον για να ηρεμήσουν.

Στη συνέχεια, επιστρέφουν και συζητούν το θέμα πολιτισμένα. Αυτή η προσωπική «συνταγή», που βασίζεται στον σεβασμό του προσωπικού χώρου και τη συνεχή φροντίδα, τους επιτρέπει να απολαμβάνουν σήμερα μια γεμάτη ζωή, οργανώνοντας δείπνα για φίλους και ταξιδεύοντας με το σκάφος τους.

