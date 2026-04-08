Ζευγάρι παράτησε την πόλη και έχτισε μόνο του σπίτι σε 90 μέρες: Τα κρίσιμα βήματα που δεν συγχωρούν λάθη

Το ζητούμενο είναι να γίνει το σπίτι κατοικήσιμο σε 90 ημέρες, με προτεραιότητα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα.

Η απόφαση να φύγουν από την πόλη δεν συνοδεύτηκε από μια «ήρεμη μετάβαση» στην επαρχία, αλλά από μια δύσκολη επιλογή. Να χτίσουν μόνοι τους το σπίτι από την αρχή, με περιορισμένο χρόνο και με καθημερινή παρουσία στο εργοτάξιο. Το περιθώριο ήταν σαφές: περίπου τρεις μήνες για να μπορέσουν να μπουν μέσα, κάτι που επηρέασε κάθε τεχνική και πρακτική απόφαση που πήραν στη διάρκεια της κατασκευής.

Επέλεξαν τη μέθοδο steel frame, μια μορφή ξηράς δόμησης με μεταλλικό σκελετό, που επιτρέπει πιο γρήγορη πρόοδο σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές, αλλά απαιτεί ακρίβεια σε κάθε στάδιο. Η λογική της είναι απλή, το σύνολο πρέπει να λειτουργεί σαν ενιαίο σύστημα. Αν οι συνδέσεις και οι ενισχύσεις δεν γίνουν σωστά, η κατασκευή δεν αποκτά την απαραίτητη ακαμψία.

Η σειρά των εργασιών και οι κρίσιμες ενισχύσεις

Η κατασκευή δεν ακολούθησε τη «λογική» που περιμένει κανείς, δηλαδή χτίσιμο των τοίχων αρχικά και έπειτα το στήσιμο της στέγης. Αντίθετα, η στέγη μπήκε πρώτη, ώστε να δημιουργηθεί σκιά για να μπορεί να συνεχιστεί η εργασία κάτω από αυτή. Χρησιμοποιήθηκαν sandwich panels, δηλαδή μεταλλικά πάνελ με ενσωματωμένη μόνωση, τα οποία προσφέρουν θερμική προστασία, χαμηλό βάρος και γρήγορη τοποθέτηση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι απαιτούν μικρή κλίση, κάτι που απλοποιεί τη δομή του σκελετού.

Στη συνέχεια, δόθηκε έμφαση στη σταθεροποίηση της κατασκευής. Σε ένα σημείο της στέγης, το φορτίο δεν κατανεμόταν σωστά, οπότε προστέθηκε δοκός πάνω από το μπάνιο για να μεταφέρει το βάρος προς τα στηρίγματα. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν κολόνες στις γωνίες, γεγονός που μείωσε αισθητά την ταλάντωση του σκελετού και βελτίωσε τη συνολική ακαμψία.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι διαγώνιες ενισχύσεις τύπου Χ. Αυτές λειτουργούν ως πλευρική στήριξη, εμποδίζοντας την παραμόρφωση των τοίχων από τον αέρα ή άλλες καταπονήσεις. Η σωστή τοποθέτηση και κυρίως το σωστό σφίξιμο είναι κρίσιμα, καθώς επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά του σκελετού.

Στα ανοίγματα για τα παράθυρα, η προσέγγιση είναι καθαρά τεχνική. Η αφαίρεση ενός κατακόρυφου στοιχείου δημιουργεί αδυναμία, οπότε προστίθενται ενισχύσεις ώστε το φορτίο να μεταφερθεί στα γειτονικά σημεία. Για την ευθυγράμμιση χρησιμοποιήθηκε laser, ώστε όλα τα στοιχεία να τοποθετηθούν με ακρίβεια πριν κλείσει η κατασκευή.

Η εξωτερική επένδυση έγινε με τσιμεντοσανίδες, υλικό ανθεκτικό σε υγρασία και καιρικές συνθήκες, το οποίο απαιτεί προσεκτική τοποθέτηση λόγω βάρους. Στο εσωτερικό, ο σκελετός παραμένει προσωρινά ανοιχτός, με πρόβλεψη για θερμομόνωση και ηχομόνωση, πριν την τελική επένδυση με γυψοσανίδα.

Παράλληλα, δόθηκε προσοχή και σε λεπτομέρειες όπως οι υδρορροές, οι λαμαρίνες και τα σημεία στεγανοποίησης, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα. Η συνολική προσέγγιση δείχνει ότι σε τέτοιες κατασκευές, η ταχύτητα εξαρτάται άμεσα από τη σωστή σειρά εργασιών και τη λειτουργία κάθε στοιχείου μέσα στο σύνολο.

Το βασικό ζητούμενο δεν είναι να ολοκληρωθεί το σπίτι σε επίπεδο φινιρίσματος, αλλά να γίνει κατοικήσιμο μέσα στο χρονικό όριο. Αυτό σημαίνει ότι προτεραιότητα έχουν η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και τα βασικά δίκτυα, ενώ οι τελικές εργασίες μπορούν να συνεχιστούν αφού το σπίτι αρχίσει να χρησιμοποιείται.

