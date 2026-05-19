Το πιο παράξενο έργο στην Ευρώπη: Ο κυκλικός κόμβος του «πουθενά» που δεν οδηγεί σε κανέναν δρόμο

Ο πιο παράξενος κυκλικός κόμβος βρίσκεται στην Ουγγαρία και συνδέεται με το τίποτα στη μέση του πουθενά.

Σε ένα ανοιχτό χωράφι ανάμεσα στο Ζαλαέγκερσεγκ και το Ζαλασεντιβάν, δύο πόλεις στη δυτική Ουγγαρία, βρίσκεται ένας ολοκαίνουριος κυκλικός κόμβος ο οποίος δεν συνδέεται με κανενός είδους οδική υποδομή.

Ο διάσημος πλέον κυκλικός κόμβος της Ουγγαρίας μοιάζει με υποδομή-ανωμαλία. Κοιτάζοντάς τον από ψηλά, φαίνεται σαν κάποιος να τον πέταξε στη μέση του πουθενά και απλώς να τον ξέχασε, όμως η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το αποτέλεσμα αποτυχημένων κυβερνητικών υποσχέσεων.

Για τι προοριζόταν αρχικά ο κυκλικός κόμβος;

Όταν ανακοινώθηκε για πρώτη φορά, το 2021, ο κυκλικός κόμβος μεταξύ του Ζαλαέγκερσεγκ και του Ζαλασεντιβάν έβγαζε απόλυτο νόημα. Προοριζόταν να εξυπηρετήσει ένα νέο κέντρο logistics και έναν σταθμό εμπορευματοκιβωτίων της Metrans, ενός ιδιωτικού κολοσσού στον χώρο των μεταφορών.

Ο κόμβος θα επέτρεπε στα εμπορεύματα που φτάνουν σιδηροδρομικώς από την Αδριατική Θάλασσα να μεταφέρονται γρήγορα μέσω της Ουγγαρίας προς χώρες όπως η Σλοβακία, η Τσεχία και η Πολωνία, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν παράκαμψη μέσω της Βουδαπέστης.

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Szijjártó Péter, ανακοίνωσε τα σχέδια για το νέο κέντρο logistics κοντά στο Ζαλαέγκερσεγκ και ο δήμος υπέβαλε γρήγορα αίτηση για ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία ήταν απαραίτητα για την κατασκευή του δρόμου πρόσβασης και του κυκλικού κόμβου που θα οδηγούσε στον μελλοντικό σταθμό.

Πήραν κονδύλια, δεν ξεκίνησαν ποτέ τις εργασίες

Μέχρι το 2023, ο κυκλικός κόμβος είχε κατασκευαστεί με τη χρήση περίπου 1,25 εκατομμυρίων ευρώ από μη επιστρεπτέα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι οι εργασίες για τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων δεν είχαν καν ξεκινήσει.

Τρία χρόνια αργότερα, η κατάσταση παραμένει ακριβώς η ίδια. Δεν έχει γίνει καμία εργασία για το κέντρο logistics, επομένως ο κυκλικός κόμβος απλώς στέκει εκεί, περιμένοντας να συνδεθεί με κάτι.

Για να έχει οποιοδήποτε νόημα ο σταθμός της Metrans, θα πρέπει να συνδεθεί με μια νέα σιδηροδρομική γραμμή που θα διέρχεται από αυτόν. Ωστόσο, το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο των δημόσιων συμβάσεων, χωρίς να υπάρχει καν πραγματική εκτίμηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Όποιος κερδίσει το συμβόλαιο θα έχει στη διάθεσή του περισσότερα από δύο χρόνια για να κατασκευάσει τη γραμμή, πράγμα που σημαίνει ότι ο σιδηρόδρομος θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία το νωρίτερο έως το 2029.

TI ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ