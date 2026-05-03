Η Κίνα κατασκεύασε υπεργέφυρα ζώων μήκους 240 μέτρων: Θα βρίσκεται πάνω από ένα κανάλι και θα προορίζεται αποκλειστικά για άγρια ​​ζωή

Στην Κίνα, μηχανική και φύση γίνονται ένα, καθώς η εντυπωσιακή πράσινη γέφυρα 240 μέτρων μόνο για ζώα και αυστηρά ακατάλληλη για ανθρώπους το αποδεικνύει για άλλη μία φορά.

Η Κίνα έκανε ένα ακόμη βήμα στην ενσωμάτωση της μηχανικής με τη φύση, δημιουργώντας μια υποδομή που ανατρέπει τα καθιερωμένα, μια γέφυρα μήκους 240 μέτρων σχεδιασμένη αποκλειστικά για ζώα.

Η κατασκευή βρίσκεται στην πόλη Τσιντσόου, στην περιοχή Γκουανγκσί, και διασχίζει το κανάλι Πινγκλού, ένα τεράστιο υδραυλικό έργο που θα τεθεί σε λειτουργία εντός του τρέχοντος έτους.

Μια υποδομή που προσομοιώνει τη φύση

Ο σχεδιασμός του έργου βασίζεται στην ιδέα ότι η υποδομή δεν πρέπει να επιβάλλεται στη φύση, αλλά να αποτελεί μέρος της. Η γέφυρα έχει πλάτος 20 μέτρα και θα είναι καλυμμένη με χώμα και αυτόχθονη βλάστηση, προσομοιώνοντας ένα φυσικό περιβάλλον ώστε τα ζώα να μην αντιλαμβάνονται ότι διασχίζουν μια τεχνητή επιφάνεια.

Στόχος είναι η προστασία της πανίδας και η επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού των οικοτόπων, καθώς το κανάλι θα μπορούσε να αποτελέσει φυσικό εμπόδιο για είδη όπως η λεοπάρδαλη-γάτα, το στικτό λινσάνγκ ή ο κόκκινος σκίουρος.

Οικολογικοί διάδρομοι και προστασία ειδών

Αυτός ο μελλοντικός πράσινος διάδρομος αποσκοπεί στη διασφάλιση της ασφαλούς μετανάστευσης των ειδών και την αποφυγή της γενετικής απομόνωσης. Παράλληλα, αναμένεται να μειώσει τα ατυχήματα και την υποβάθμιση του οικοσυστήματος, κρατώντας τον άνθρωπο μακριά από τα φυσικά καταφύγια των ζώων.

Αν και παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ευρώπη, η συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς αποτελεί την πρώτη γέφυρα αυτού του τύπου που διασχίζει ένα μεγάλο κανάλι και αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού εθνικού έργου.

