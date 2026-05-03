Ιταλός σερβιτόρος την είδε... Ροναλντίνιο μέσα σε εστιατόριο: Έσπασε ποτήρι πελάτισσας στο πρόσωπό της (vid)

Σερβιτόρος την είδε... Ροναλντίνιο σε εστιατόριο της Νάπολη, αλλά η κατάληξη δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή.

Ιταλός σερβιτόρος στη Νάπολη βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όταν η προσπάθειά του να επιδείξει τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες μέσα στο εστιατόριο κατέληξε σε ατύχημα.

Πλάνα από τις κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να κάνει εντυπωσιακά «κόλπα» με την μπάλα, ενώ ένας συνάδελφός του τον χειροκροτεί. Η κατάσταση, όμως, ξέφυγε από τον έλεγχο όταν επιχείρησε ένα θεαματικό τακουνάκι. Η μπάλα χτύπησε στον τοίχο, εξοστρακίστηκε και κατέληξε με δύναμη στο ποτήρι μιας πελάτισσας, σπάζοντάς το ακριβώς μπροστά στο πρόσωπό της.

Η «επώδυνη» τελευταία μέρα στο Εδιμβούργο

Αυτό δεν είναι το μοναδικό περιστατικό εργασιακής γκάφας που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το 2020, στο Εδιμβούργο, η φάρσα του 22χρονου Κάιλ Μπρόντχερστ την τελευταία ημέρα της δουλειάς του είχε, επίσης, οδυνηρή κατάληξη.

Ο νεαρός, θέλοντας να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους του με χιούμορ, προσπάθησε να σπάσει μια μεγάλη σακούλα γεμάτη νερό πηδώντας πάνω της με δύναμη. Το αποτέλεσμα ήταν να γλιστρήσει ακαριαία και να χτυπήσει με το πρόσωπο πάνω σε έναν τσιμεντένιο στύλο.

Παρά το σφοδρό χτύπημα, ο Κάιλ διατήρησε το χιούμορ του, κάνοντας νόημα στην κάμερα να σταματήσει η καταγραφή ενώ γελούσε. Η συνάδελφός του που τράβηξε το βίντεο, το δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη λεζάντα: «Η τελευταία μέρα του Kyle Broadhurst στη δουλειά - μια μέρα που θα μείνει αξέχαστη!».

