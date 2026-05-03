Χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη μέσα στον Μάιο: Δεκαετία '40 θυμίζει ο καιρός (vid)

Μέρες Ιανουαρίου ζει η Αττικής, καθώς χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε Πεντέλη και Πάρνηθα, με τον καιρό να θυμίζει έντονα εποχές της δεκαετίας του 1940.

Μια ασυνήθιστη για την εποχή βαρυχειμωνιά πλήττει τη χώρα τις τελευταίες ώρες, με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές, ακόμη και στην Αττική, θυμίζοντας έντονα Ιανουάριο μέσα στην καρδιά της άνοιξης.

Η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά, με την πυκνή χιονόπτωση να προκαλεί προβλήματα στις μετακινήσεις. Λόγω της έντονης χιονόστρωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος έχει διακοπεί από το ύψος του τελεφερίκ.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στην κορυφή της Πεντέλης και του Υμηττού, καθώς και στην περιοχή του Διονύσου, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Θύμισε δεκαετία '40 ο μαγιάτικος χιονιάς

Η σφοδρότητα αυτής της ψυχρής εισβολής θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια για τον μήνα Μάιο. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, παρόμοια φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί ελάχιστες φορές από τη δεκαετία του 1940.

Το χειμωνιάτικο σκηνικό δεν περιορίζεται στην Αττική, καθώς πολλές ορεινές περιοχές της χώρας έχουν καλυφθεί από χιόνι. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στα Καλάβρυτα και την ορεινή Κορινθία, στον Παρνασσό και σε ορεινά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Εύβοιας με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων.

Παράλληλα, πυκνό χιόνι έπεσε στο Νυμφαίο, το Σέλι, καθώς και στα ορεινά της Λάρισας και των Σερρών, ενώ στα Ανώγεια της Κρήτης το τοπίο έγινε ξανά λευκό, με τις εικόνες να είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες για τις αρχές Μαΐου.

