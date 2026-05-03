H στιγμή που αστυνομικός στη Νέα Υόρκη εξουδετερώνει με δύο σφαίρες 44χρονο που κρατούσε ματσέτα, ο οποίος είχε τραυματίσει νωρίτερα τρεις ηλικιωμένους.

Το NYPD (Αστυνομική υπηρεσία της πόλης της Νέας Υόρκης) έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα στολής αστυνομικού, που κατέγραψε τη στιγμή της εξουδετέρωσης του 44χρονου Άντονι Γκρίφιν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Απριλίου στον σταθμό Grand Center της Νέας Υόρκης, αφού ο δράστης είχε επιτεθεί με ματσέτα σε τρεις ανθρώπους.

Η συνομιλία αστυνομικού και δράστη: «Είμαι ο Λούσιφερ»

Στο βίντεο φαίνεται ο αστυνομικός Ράιαν Τζιουφρέ να προσπαθεί επίμονα να πείσει τον Γκρίφιν να παραδοθεί. «Κάτσε στο έδαφος, σε παρακαλώ. Κανείς δεν θέλει να σε βλάψει. Μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα σε βοηθήσουμε», ακούγεται να φωνάζει, ζητώντας επανειλημμένα από τον 44χρονο να πετάξει το μεγάλο μαχαίρι που κρατούσε.

Παρά τις εκκλήσεις, ο δράστης εμφανιζόταν σε κατάσταση αμόκ. Σε μια σοκαριστική στιγμή του διαλόγου, ο Γκρίφιν απάντησε στον αστυνομικό λέγοντας «είμαι ο Λούσιφερ». Αμέσως μετά, έκανε μια απότομη και επιθετική κίνηση προς το μέρος του ενστόλου, ο οποίος, βρισκόμενος σε άμεση απειλή, πυροβόλησε δύο φορές, με αποτέλεσμα ο 44χρονος να πέσει στο έδαφος.

NYPD Detective Shoots Machete-Wielding Attacker pic.twitter.com/fZQfeVWK9d — Rapid Now (@Rapid_Now) May 2, 2026

Τρεις ηλικιωμένοι τραυματίες

Πριν από τη μοιραία συμπλοκή με τις αρχές, ο Γκρίφιν είχε επιτεθεί αδιακρίτως σε περαστικούς μέσα στον σταθμό, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 85χρονος, ο οποίος έφερε βαθύ τραύμα στο κεφάλι, ένας 65χρονος, που υπέστη πολλαπλά κοψίματα στο κεφάλι και μία 70χρονη γυναίκα, η οποία μαχαιρώθηκε στον ώμο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ