25 δισ. δολάρια και 4.000 χλμ. σωλήνων: Ο «υπόγειος ποταμός» της Σαχάρας που μεταφέρει νερό 40.000 ετών

Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στον πλανήτη αντλεί απολιθωμένο νερό από τη Σαχάρα και τροφοδοτεί πόλεις στη Λιβύη εδώ και δεκαετίες.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Μουαμάρ Καντάφι ανακοίνωσε ένα έργο που χαρακτήρισε «όγδοο θαύμα του κόσμου». Δεν επρόκειτο για έναν ποταμό στην επιφάνεια, αλλά για ένα τεράστιο δίκτυο σωληνώσεων κρυμμένο κάτω από τη Σαχάρα.

Ο λεγόμενος «Μεγάλος Τεχνητός Ποταμός» αποτελεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Πρόκειται για περίπου 4.000 χιλιόμετρα υπόγειων αγωγών που μεταφέρουν γλυκό νερό από τα βάθη της ερήμου προς τις παράκτιες πόλεις της Λιβύης, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο η κλίμακα, αλλά και η προέλευση του νερού. Πρόκειται για απολιθωμένο νερό από τον υπόγειο υδροφορέα Nubian Sandstone Aquifer System, το οποίο σχηματίστηκε κατά την τελευταία εποχή των παγετώνων, πριν από περίπου 40.000 χρόνια.

Με απλά λόγια, η Λιβύη αντλεί σήμερα νερό που έπεσε ως βροχή σε μια εποχή όπου η Σαχάρα ήταν σαβάνα και όχι έρημος.

Οι αριθμοί που κάνουν το έργο μοναδικό

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 1984 και αναπτύχθηκε σε φάσεις για περισσότερα από 20 χρόνια. Το συνολικό κόστος εκτιμάται ότι ξεπέρασε τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τα έσοδα του πετρελαίου, χωρίς διεθνή δάνεια.

Σε πλήρη λειτουργία, το σύστημα μπορεί να μεταφέρει έως και 6,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 2.600 ολυμπιακές πισίνες κάθε 24 ώρες.

Οι αγωγοί έχουν διάμετρο περίπου 4 μέτρα, αρκετή ώστε να χωρέσει ένα αυτοκίνητο, ενώ για την υδροδότηση του συστήματος έχουν ανοιχτεί περίπου 1.300 γεωτρήσεις σε βάθη που φτάνουν τα 500 έως 800 μέτρα.

Ένας «υπόγειος ωκεανός» κάτω από τέσσερις χώρες

Ο υπόγειος υδροφορέας Nubian Sandstone εκτείνεται κάτω από τέσσερις χώρες: Λιβύη, Αίγυπτο, Τσαντ και Σουδάν. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους υπόγειους ταμιευτήρες νερού στον κόσμο.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα ποτάμια ή τις λίμνες, το συγκεκριμένο νερό δεν ανανεώνεται. Όπως το πετρέλαιο, έτσι και αυτό αποτελεί έναν... πεπερασμένο φυσικό πόρο.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, με τους σημερινούς ρυθμούς άντλησης, τα αποθέματα μπορεί να διαρκέσουν από 60 έως 100 χρόνια, αν και υπάρχουν ανησυχίες ότι η εξάντληση μπορεί να έρθει νωρίτερα.

Η επίδραση του έργου ήταν άμεση. Περιοχές της ερήμου που δεν είχαν ποτέ καλλιέργεια μετατράπηκαν σε αγροτικές εκτάσεις, παράγοντας σιτηρά, φρούτα και άλλα προϊόντα.

Παράλληλα, πόλεις που εξαρτώνταν από ακριβές λύσεις, όπως η αφαλάτωση ή οι εισαγωγές νερού, απέκτησαν σταθερή πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Ο πόλεμος και η φθορά του δικτύου

Το σύστημα υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη, ιδιαίτερα την περίοδο 2014–2020. Υποδομές, αγωγοί και γεωτρήσεις καταστράφηκαν ή εγκαταλείφθηκαν.

Παρά τα πλήγματα, το έργο συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή νερού για εκατομμύρια κατοίκους, γεγονός που καθιστά την αποκατάστασή του κρίσιμη για τη χώρα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του έργου είναι ότι μέρος της ροής του νερού γίνεται με φυσικό τρόπο, λόγω της διαφοράς υψομέτρου, μειώνοντας την ανάγκη για ενέργεια.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει: για πόσο ακόμη μπορεί να λειτουργεί ένα σύστημα που βασίζεται σε έναν μη ανανεώσιμο πόρο;

Ο Μεγάλος Τεχνητός Ποταμός αποτελεί ίσως ένα από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα μηχανικής του 20ού αιώνα, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί και ως υπενθύμιση ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα έργα έχουν όρια, όταν οι πόροι που εκμεταλλεύονται δεν ανανεώνονται.

