Sonic Tech Fire: Επανάσταση στην πυρόσβεση - «Σβήνει» τη φωτιά με ήχο (vid)

Εταιρεία παρουσίασε μία νέα και καινοτόμα τεχνολογία, η οποία σβήνει φωτιά με ηχητικά κύματα αντί για νερό ή άλλες χημικές ουσίες.

Η Sonic Fire Tech φέρνει μια ριζική αλλαγή στην πυροπροστασία, χρησιμοποιώντας υποήχους που εξαλείφουν την ανάγκη για νερό και χημικά κατά την κατάσβεση πυρκαγιών.

Ο Geoff Bruder, αεροδιαστημικός μηχανικός με εμπειρία στη NASA, συνίδρυσε την εταιρεία με στόχο να προσφέρει μια καινοτόμο εναλλακτική, καθώς το νερό προκαλεί συχνά σοβαρές ζημιές και τα χημικά έχουν επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Πώς ο ήχος «πνίγει» τη φλόγα

Η τεχνολογία της Sonic Fire Tech χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα χαμηλής συχνότητας για να διακόψει τη χημική αντίδραση που τροφοδοτεί τη φωτιά. Για να υπάρξει καύση απαιτούνται θερμότητα, καύσιμο και οξυγόνο. Τα υποηχητικά κύματα απομακρύνουν τα μόρια του οξυγόνου από το καύσιμο, εμποδίζοντας τη φωτιά να βρει το απαραίτητο στοιχείο για να συντηρηθεί.

Σύμφωνα με τον Geoff Bruder, η διαδικασία βασίζεται στην ταχύτατη δόνηση του οξυγόνου, με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν που μπορεί να καταναλώσει το καύσιμο, μπλοκάροντας έτσι τη χημική αντίδραση.

Αν και η επίδραση της ακουστικής στις φλόγες είναι γνωστή στην επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, η πρόκληση ήταν πάντα η εφαρμογή της σε μεγάλη κλίμακα χωρίς να δημιουργούνται ενοχλητικά ηχητικά εφέ.

Η καινοτομία των υποήχων

Η Sonic Fire Tech έλυσε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας υποήχους με συχνότητα 20Hz ή χαμηλότερη. Οι ήχοι αυτοί δεν γίνονται αντιληπτοί από το ανθρώπινο αυτί, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί κατά της φωτιάς, καθώς ταξιδεύουν σε μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τα κύματα υψηλότερης συχνότητας.

Η εταιρεία προσφέρει λύσεις για οικιακή χρήση που ενσωματώνονται κομψά σε κάθε χώρο. Τα συστήματα αυτά ενεργοποιούνται από αισθητήρες και μπορούν να κατασβέσουν εστίες χωρίς να καταστρέψουν τα έπιπλα ή να πλημμυρίσουν το δάπεδο.

Μέχρι στιγμής σε μικρές εστίες πυρκαγιάς

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι η αποτελεσματικότητά της σε φωτιές μαγειρικού λίπους στην κουζίνα, όπου το νερό μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση διασπείροντας τη φωτιά. Το σύστημα της Sonic Fire Tech έχει αποδειχθεί ικανό να καταστέλλει τέτοιες εστίες και να εμποδίζει την ανάφλεξη μέσω αυτόνομης ανίχνευσης.

Ωστόσο, η χρήση της ακουστικής περιορίζεται προς το παρόν σε μικρές εστίες. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία δεν μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί σε δασικές πυρκαγιές ή πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας, παραμένοντας όμως μια κορυφαία επιλογή για την προστασία εσωτερικών χώρων.

