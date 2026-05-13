Samsung: Το Gazzetta βρέθηκε στο Λονδίνο για το απόλυτο event τεχνολογίας και ποδοσφαίρου

Από τον Thierry Henry και το Football AI μέχρι τη νέα σειρά τηλεοράσεων Y26, η Samsung παρουσίασε στο Λονδίνο το μέλλον της ποδοσφαιρικής εμπειρίας και το Gazzetta ήταν εκεί.

Από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρο πως δεν επρόκειτο για μια τυπική παρουσίαση προϊόντων. Ο χώρος είχε στηθεί σε ένα σύγχρονο football pub: παρέες, καναπέδες, μεγάλες οθόνες και αυτό το γνώριμο pre-game συναίσθημα που όλοι έχουμε ζήσει. Εκεί όπου η κουβέντα πριν τη σέντρα είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αγώνα.

Και κάπου εκεί, η παρουσία του Thierry Henry απογείωσε την εμπειρία. Ως ένας άνθρωπος που έχει ζήσει το παιχνίδι στο υψηλότερο επίπεδο, η κουβέντα δεν πήγε μόνο στα τρόπαια και στα highlights. Περιστράφηκε γύρω από τις συνήθειες πριν από έναν αγώνα, την ένταση της παρέας, τις στιγμές που θυμάσαι χρόνια μετά και κυρίως το πόσο σημαντικό είναι το πού και το πώς βλέπεις ποδόσφαιρο. Και εκεί ακριβώς βρισκόταν όλη η ουσία του event της Samsung.

Το ποδόσφαιρο δεν αρκεί πλέον να το βλέπεις

Η Samsung γιόρτασε στο Λονδίνο 20 χρόνια ως το Νο1 brand τηλεοράσεων παγκοσμίως και μέσα από μια συζήτηση αναδείχθηκε ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, δεν αρκεί απλώς να βλέπεις το ματς. Θέλεις να το νιώθεις.

Ο Chief Marketing Officer της Samsung Europe, Benjamin Braun, παρουσίασε τη φιλοσοφία της εταιρείας γύρω από τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στις πιο πρόσφατες τηλεοράσεις της Samsung που αναμένεται να παρουσιαστούν σύντομα και στη χώρα μας, αλλά και τα συμπεράσματα μεγάλης έρευνας για τη συμπεριφορά των φιλάθλων κατά τη διάρκεια μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

«Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, είτε παρακολουθείς στο γήπεδο, στο σπίτι ή σε μια γειτονική τοποθεσία. Αλλά είναι επίσης ένα παιχνίδι όπου στιγμές κλάσματος του δευτερολέπτου μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, οπότε η ποιότητα του πώς παρακολουθείς είναι εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον αγώνα», σχολίασε ο Thierry Henry.

Η είσοδος του AI στο ίδιο το παιχνίδι

Η νέα σειρά τηλεοράσεων για φέτος, είναι ουσιαστικά η απάντηση της Samsung σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Το μεγάλο βάρος πέφτει στις AI Football λειτουργίες, με τεχνολογίες όπως το AI Football Pro και το AI Sound Controller Pro να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στην οθόνη, τόσο σε εικόνα όσο και σε ήχο.

Μάλιστα, η Samsung, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε στην Ευρώπη, καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι η τεχνολογική εμπειρία μπορεί να ενισχύσει ή να υποβαθμίσει σημαντικά την απόλαυση ενός αγώνα. Προβλήματα όπως περιορισμένη ορατότητα, χαμηλή φωτεινότητα, αντανακλάσεις ή ασυγχρόνιστος ήχος εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία, οδηγώντας πολλούς φιλάθλους να αναζητούν καλύτερες εναλλακτικές. Την ίδια στιγμή, παραμένει έντονη η ανάγκη για κοινή θέαση, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη συνδυασμού ατμόσφαιρας και τεχνολογικής αρτιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η σειρά Y26 της Samsung εστιάζει στην ενίσχυση της ποδοσφαιρικής εμπειρίας μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Οι νέες AI Football λειτουργίες προσαρμόζουν δυναμικά την εικόνα και τον ήχο, βελτιώνοντας την καθαρότητα της κίνησης, την αντίθεση και την ευκρίνεια, ακόμη και σε απαιτητικές φάσεις του παιχνιδιού. Παράλληλα, προηγμένες δυνατότητες ήχου επιτρέπουν πιο στοχευμένη απόδοση του σχολιασμού και του περιβάλλοντος ήχου, ενισχύοντας την αίσθηση παρουσίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και σε τεχνολογίες, τεχνολογίες, όπως η Glare-Free, που αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα θέασης, όπως οι αντανακλάσεις σε φωτεινούς χώρους, επιτρέποντας πιο σταθερή και άνετη παρακολούθηση ανεξαρτήτως συνθηκών.

Η νέα matchday εμπειρία

Αυτό που τελικά κατάφερε να περάσει η Samsung μέσα από το event της και την καμπάνια “Watch it on a Samsung”, δεν ήταν απλώς η παρουσίαση ενός νέου lineup τηλεοράσεων. Ήταν η ιδέα ότι η εμπειρία του ποδοσφαίρου αλλάζει.

Και αυτό φαίνεται να είναι το νέο μεγάλο στοίχημα: όχι απλώς καλύτερη εικόνα ή πιο δυνατό ηχείο, αλλά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που σε βάζει μέσα στον αγώνα. Και η Samsung δείχνει αποφασισμένη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή του football viewing.