Ούτε αστυνομικοί ούτε δάσκαλοι: Αυτά είναι τα επαγγέλματα με έως 22.778 βήματα την ημέρα

Μελέτη αποκαλύπτει ποια επαγγέλματα κινούνται περισσότερο μέσα στη μέρα, με τους σερβιτόρους να καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα.

Σήμερα, τα 10.000 βήματα την ημέρα έχουν γίνει ένας άτυπος στόχος για πολλούς, κυρίως χάρη στα smartwatches και τα fitness trackers. Ωστόσο, μεγάλο μέρος της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας δεν προέρχεται από τη γυμναστική, αλλά από την ίδια την εργασία.

Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Healthline, βασισμένα σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία το 2012, ο αριθμός των βημάτων που κάνει κάποιος καθημερινά διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το επάγγελμά του.

Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη κίνηση

Η απόσταση ανάμεσα σε επαγγέλματα που απαιτούν συνεχή κίνηση και σε εκείνα που βασίζονται στην καθιστική εργασία είναι μεγάλη, φτάνοντας ακόμη και τις 16.000 βήματα διαφορά μέσα στην ίδια ημέρα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι σερβιτόροι, με περίπου 22.778 βήματα την ημέρα. Ακολουθούν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της φροντίδας με 16.390 βήματα, οι υπάλληλοι λιανικής και εμπορίου με 14.660, καθώς και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με περίπου 14.037 βήματα.

Την πεντάδα συμπληρώνουν οι γονείς που ασχολούνται με τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών, οι οποίοι φτάνουν κατά μέσο όρο τα 13.813 βήματα την ημέρα.

Η έκπληξη της λίστας

Η παρουσία των γονιών που μένουν στο σπίτι αποτελεί ίσως το πιο απρόσμενο στοιχείο της έρευνας. Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για «παραδοσιακό» επάγγελμα, η καθημερινότητα περιλαμβάνει συνεχή κίνηση.

Δραστηριότητες όπως το καθάρισμα, τα ψώνια, το μαγείρεμα και η φροντίδα των παιδιών δημιουργούν ένα απαιτητικό πρόγραμμα, που μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και επαγγέλματα με φυσική καταπόνηση, όπως οι δάσκαλοι ή οι τεχνίτες.

Ποιοι κινούνται λιγότερο

Στον αντίποδα βρίσκονται τα επαγγέλματα γραφείου. Έρευνες δείχνουν ότι εργαζόμενοι όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι ή οι τηλεφωνητές καταγράφουν τα λιγότερα βήματα μέσα στην ημέρα.

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο η έλλειψη κίνησης, αλλά και η παρατεταμένη παραμονή σε καθιστή θέση, συχνά μπροστά από μια οθόνη. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί επισημαίνουν την ανάγκη για κίνηση εκτός εργασίας, ώστε να αντισταθμίζεται η πολύωρη ακινησία.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η φυσική δραστηριότητα δεν εξαρτάται μόνο από το αν κάποιος αθλείται, αλλά και από το πώς κινείται μέσα στην καθημερινότητά του.

