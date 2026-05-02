Οικογένεια δωρίζει τεράστιο οικόπεδο γεωργικής γης στους 560 γείτονές της με μόνο έναν σκοπό: «Να μοιραστεί σε όλους»

Ένα ανεκμετάλλευτο αγροτεμάχιο στο Clussais-la-Pommeraie, μια μικρή κοινότητα 560 κατοίκων στη δυτική Γαλλία, μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό κοινοτικό χώρο γεμάτο οπωροφόρα δέντρα και ζώνες ανάπαυσης.

Η οικογένεια Éprichard αποφάσισε να δωρίσει το χωράφι της στον δήμο όπου μεγάλωσαν τα μέλη της, θέτοντας όμως ορισμένους συγκεκριμένους όρους: ο χώρος να μετατραπεί σε οπωρώνα με συγκεκριμένες ποικιλίες δέντρων και, το κυριότερο, να είναι ελεύθερα προσβάσιμος σε όλους τους κατοίκους. Ο δήμαρχος, Étienne Fouché, αν και αρχικά δίστασε λόγω του οικονομικού κόστους, αποδέχθηκε την πρόκληση, με την επένδυση να υπολογίζεται στις 10.000 ευρώ.

Το μακροπρόθεσμο πλάνο των 10.000 ευρώ για την γαλλική κοινότητα

Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τα πρώτα 50 οπωροφόρα δέντρα να έχουν ήδη φυτευτεί εκεί που πριν υπήρχε μόνο κενό. Στόχος είναι μέσα σε έναν χρόνο ο αριθμός τους να διπλασιαστεί, ενώ ο χώρος θα εμπλουτιστεί με λουλούδια και φυσικούς φράκτες.

«Θα τα αφήσουμε να μεγαλώσουν, θα προσέχουμε για ασθένειες και θα φροντίζουμε το έδαφος, ώστε αργότερα ο κόσμος να έρχεται να μαζεύει τα δικά του μήλα», δήλωσε ο δήμαρχος, τονίζοντας ότι ο οπωρώνας θα λειτουργεί και ως χώρος χαλάρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παρά τον ενθουσιασμό, οι κάτοικοι γνωρίζουν ότι χρειάζεται υπομονή. Θα απαιτηθούν περίπου τέσσερα χρόνια μέχρι τα δέντρα να δώσουν τις πρώτες σοδειές τους. Ωστόσο, η ικανοποίηση είναι ήδη διάχυτη στο χωριό. «Είναι χαρά να μοιραζόμαστε κάτι τέτοιο με όλους τους γείτονες», ανέφερε ένας κάτοικος, ανυπομονώντας για τη στιγμή που θα μπορεί να φτιάξει μαρμελάδα με φρούτα απευθείας από το δέντρο.

Ως δείγμα ευγνωμοσύνης για αυτή τη χειρονομία, ο δήμος θα τοποθετήσει μια τιμητική πλακέτα με το όνομα της οικογένειας Éprichard στον οπωρώνα.