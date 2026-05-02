Αγόρασε χρηματοκιβώτιο για 15€ και βρήκε χρυσό 32.000€: Η κίνηση που έκανε τη διαφορά

Γερμανός αγοράζει μεταχειρισμένο χρηματοκιβώτιο και ανακαλύπτει ράβδο χρυσού, επιλέγοντας να την επιστρέψει στον ιδιοκτήτη.

Η αγορά ενός μεταχειρισμένου χρηματοκιβωτίου έναντι μόλις 15 ευρώ εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη ιστορία για έναν Γερμανό πολίτη, όταν στο εσωτερικό του βρήκε κάτι πολύ πιο πολύτιμο από αυτό που περίμενε. Ανάμεσα στα αντικείμενα εντόπισε μια ράβδο χρυσού, της οποίας η αξία εκτιμάται σε περίπου 32.000 ευρώ.

Η ράβδος, βάρους περίπου 250 γραμμαρίων και υψηλής καθαρότητας, ξεπερνούσε κατά πολύ την τιμή αγοράς του χρηματοκιβωτίου. Με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, ο χρυσός κινείται περίπου στα 120–130 ευρώ ανά γραμμάριο, κάτι που ανεβάζει σημαντικά την αξία του ευρήματος.

Η απόφαση μετά την ανακάλυψη

Παρά το εύρημα, ο αγοραστής δεν επέλεξε να το κρατήσει. Αντίθετα, απευθύνθηκε στις αρχές, ενημερώνοντας την αστυνομία για την ανακάλυψη και την προέλευση του χρυσού.

Όπως αναφέρεται σε ισπανικά δημοσιεύματα, το χρηματοκιβώτιο είχε πωληθεί για λογαριασμό ενός ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος φαίνεται ότι είχε ξεχάσει τη ράβδο στο εσωτερικό του.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κρίσιμο ζήτημα είναι αν μεταβιβάστηκε μόνο το αντικείμενο ή και το περιεχόμενό του. Εφόσον η παρουσία της ράβδου θεωρήθηκε ακούσια, υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι ανήκει στον αρχικό ιδιοκτήτη.

Η υπόθεση εξελίχθηκε χωρίς διαφωνίες. Ο άνθρωπος που εντόπισε τη ράβδο συμφώνησε να την επιστρέψει, χωρίς να υπάρξει αντιπαράθεση για την ιδιοκτησία.

Σε αντάλλαγμα, έλαβε οικονομική αποζημίωση για το εύρημα, με την υπόθεση να ολοκληρώνεται ομαλά για όλες τις πλευρές.

