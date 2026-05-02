Αναστάτωση στη Ζάκυνθο: Πλοίο με 679 επιβάτες προσέκρουσε στο λιμάνι κατά την πρόσδεση (vid)

Πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη – Ζάκυνθος προσέκρουσε στο μόλο λόγω ισχυρών ανέμων, προκαλώντας αναστάτωση χωρίς τραυματισμούς.

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι της Ζακύνθου, όταν επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προσέκρουσε στον μόλο κατά τη διαδικασία πρόσδεσης. Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη-Ζάκυνθος και το αντίστροφο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 679 επιβάτες, καθώς και δεκάδες οχήματα, μεταξύ των οποίων 180 ΙΧ, 18 φορτηγά, τέσσερα λεωφορεία, επτά δίκυκλα και έξι αυτοκινούμενα βαν.

Η πρόσκρουση και η αναστάτωση στο λιμάνι

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το πλοίο επιχειρούσε να δέσει, με τους ισχυρούς ανέμους να φέρονται ως βασικός παράγοντας που οδήγησε στην πρόσκρουση. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν φθορές στο πλοίο, ενώ επιβάτες και αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψαν σε βίντεο τις στιγμές που ακολούθησαν.

Παρά την ένταση της στιγμής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των επιβατών, καθώς το πλοίο βρισκόταν ήδη σε διαδικασία αποβίβασης.

Μετά το περιστατικό, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την καταλληλότητά του.

Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων για την εκτίμηση της κατάστασης του πλοίου και των ζημιών που υπέστη.

