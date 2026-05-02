Οι ψυχολόγοι συμφωνούν: Αν κάθεσαι στην άκρη της καρέκλας έχεις αυτά τα δύο χαρακτηριστικά

Τα δύο κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι άνθρωποι, ο οποίοι συνηθίζουν να κάθονται στην άκρη της καρέκλας κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης.

Ο τρόπος με τον οποίο καθόμαστε λέει περισσότερα για εμάς απ’ ό,τι φαίνεται. Η γλώσσα του σώματος προσφέρει ενδείξεις για τη συναισθηματική μας κατάσταση, τη στάση μας και ακόμη και για ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας. Μία από τις στάσεις που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους ειδικούς είναι εκείνη των ανθρώπων που κάθονται στην άκρη της καρέκλας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, μιας συνάντησης ή μιας συνέντευξης.

Πέρα από μια απλή συνήθεια, αυτή η θέση συνήθως μεταδίδει μια σαφή διάθεση για δράση. Όποιος κάθεται έτσι προβάλλει προσοχή, συμμετοχή και μια αίσθηση ετοιμότητας να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Είναι μια συνηθισμένη στάση σε δυναμικά άτομα, με υψηλή πνευματική δραστηριότητα και έντονο προσανατολισμό στους στόχους.

Εγρήγορση και δέσμευση

Από ψυχολογική άποψη, το να κάθεται κανείς στην άκρη του καθίσματος συνδέεται συχνά με μια κατάσταση εγρήγορσης. Πρόκειται για άτομα που τείνουν να προβλέπουν τι πρόκειται να συμβεί και να εμπλέκονται έντονα σε αυτό που έχουν μπροστά τους. Σε επαγγελματικά πλαίσια, αυτή η στάση μπορεί να μεταδίδει ενδιαφέρον, ενέργεια και δέσμευση, γι’ αυτό και συχνά προτείνεται σε συνεντεύξεις ή παρουσιάσεις.

Μπορεί επίσης να σχετίζεται με μια προδραστική προσωπικότητα, από εκείνες που προτιμούν να δρουν αντί να περιμένουν. Όσοι υιοθετούν αυτή τη στάση συνήθως αισθάνονται άνετα σε δυναμικά περιβάλλοντα και δείχνουν μεγαλύτερη προθυμία να αναλάβουν καθήκοντα ή ευθύνες.

Όταν το σώμα αντανακλά ένταση

Ωστόσο, δεν αντανακλά πάντα μια θετική ή αποφασιστική στάση. Σε ορισμένες περιστάσεις, το να κάθεται κανείς στην άκρη της καρέκλας μπορεί επίσης να αποτελεί ένδειξη νευρικότητας, ανησυχίας ή στρες. Το σώμα παίρνει μια «θέση ετοιμότητας», σαν να είναι έτοιμο να σηκωθεί ανά πάσα στιγμή.

Αυτή η στάση μπορεί να εμφανίζεται σε άτομα που βρίσκονται υπό πίεση, αισθάνονται ότι δεν έχουν χρόνο ή δυσκολεύονται να χαλαρώσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η κίνηση αντανακλά ένα μυαλό σε συνεχή δραστηριότητα και μια σχετική αδυναμία αποσύνδεσης από το περιβάλλον.

Όπως συμβαίνει με κάθε πτυχή της γλώσσας του σώματος, η ερμηνεία της εξαρτάται από το πλαίσιο και από άλλα συμπληρωματικά σημάδια. Από μόνη της δεν ορίζει την προσωπικότητα κάποιου, αλλά μπορεί να προσφέρει πολύτιμες ενδείξεις για το πώς αισθάνεται ή πώς αντιμετωπίζει μια συγκεκριμένη κατάσταση.

