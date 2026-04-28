Απότομη πτώση της θερμοκρασίας την Πρωτομαγιά: «Ψυχρή εισβολή» από Ουκρανία

Ψυχρή εισβολή έρχεται το τριήμερο της Πρωτομαγιάς (1-3/5) από την Ουκρανία, με τον υδράργυρο στην Αττική να κάνει κατακόρυφη πτώση.

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ωστόσο το σκηνικό αλλάζει απότομα λίγο πριν το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

«Ψυχρή εισβολή» από την Ουκρανία

Παρά τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες που επικρατούν, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για σημαντική καιρική ανατροπή από την Πέμπτη (30/4). Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη, μέσω της Ουκρανίας, θα κινηθούν προς τη χώρα μας, επηρεάζοντας έντονα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς (1-3 Μαΐου 2026). Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή από βορρά προς νότο και σε ορισμένες περιοχές μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 13 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό του καιρού θα θυμίσει χειμώνα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια, τα ανατολικά τμήματα και την Κρήτη. Επίσης, δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της χώρας, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, αγγίζοντας τα 8 με 9 μποφόρ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η κορύφωση της κακοκαιρίας αναμένεται το Σάββατο (2/5), το οποίο θα είναι η πιο κρύα ημέρα του τριημέρου. Ενδεικτικά στην Αττική, ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, η μεταβολή αυτή θα έχει σύντομη διάρκεια. Από τη Δευτέρα (4/5) ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση και η θερμοκρασία θα επιστρέψει σταδιακά σε πιο ανοιξιάτικα επίπεδα.

