Είχε μια ονειρεμένη ζωή αλλά τα άφησε όλα για να ζήσει απομονωμένη σε σπίτι από λάσπη, άχυρο και ξύλο: «Ήταν η ζωή που έψαχνα»

Μια 42χρονη στην Αργεντινή άφησε πίσω της ζωή στην πόλη και κατέληξε να ζει στη φύση, σε ένα σπίτι που έχτισε με λάσπη, άχυρα και ξύλα.

Μια γυναίκα από την Αργεντινή αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή της, να απομακρυνθεί από τον γρήγορο ρυθμό των μεγάλων πόλεων και έχτισε το δικό της σπίτι από λάσπη μέσα στη φύση.

Η 42χρονη Χέσικα Μπελέτι γεννήθηκε στο Μπερασατέγκι, στην ευρύτερη περιοχή του Μπουένος Άιρες. Όταν ήταν νεότερη, στα 29 της χρόνια, εργαζόταν ως δασκάλα, αλλά, όπως εξήγησε στο Infobae, υπήρχε κάτι στο επάγγελμά της που ποτέ δεν της ταίριαξε πλήρως. «Δούλευα σε σχολεία που βρίσκονταν σε ευάλωτες περιοχές, όπου η βία και οι ελλείψεις ήταν μέρος της καθημερινότητας. Υπήρχαν καταστάσεις με τα παιδιά που συναισθηματικά δεν μπορούσα να αντέξω», παραδέχτηκε.

Έτσι, σκέφτηκε την πορεία που ήθελε να δώσει στη ζωή της και με το πέρασμα των ημερών, συνειδητοποίησε την απογοήτευση που της προκαλούσε η ρουτίνα της. Λίγους μήνες αργότερα, έλαβε ένα σημάδι: το συμβόλαιο ενοικίασης του διαμερίσματός της έληξε και δεν μπόρεσε να το ανανεώσει.

Εκείνη τη στιγμή πήρε μια απόφαση μαζί με τον σύντροφό της και εγκατέλειψαν την αστική ζωή για να ξεκινήσουν ένα μακρύ ταξίδι χωρίς ημερομηνία επιστροφής. Απέκτησαν ένα τροχόσπιτο και ξεκίνησαν τη διαδρομή τους από την Ουσουάια μέχρι τη Λα Κιάκα. «Θέλαμε να δώσουμε νόημα στις ζωές μας», εξήγησε η Χέσικα.

Η ανακάλυψη της βιοκατασκευής

Και οι δύο αναζητούσαν μια σύνδεση με τη φύση, έτσι εγκαταστάθηκαν στο Τρασλασιέρα, που βρίσκεται δυτικά των Σιέρρας Γκράντες της Κόρδοβα. Το μέρος τους προσέφερε αυτό το ήρεμο και αγροτικό περιβάλλον που τόσο επιθυμούσαν. Λίγο καιρό μετά την εγκατάστασή τους εκεί με το τροχόσπιτό τους, ανακάλυψαν τη βιοκατασκευή: μια μέθοδο που τους επέτρεπε να χτίσουν το δικό τους σπίτι από το μηδέν, με υλικά από το δάσος.

«Μου φάνηκε εφικτό. Όχι μόνο από οικονομικής άποψης, αλλά και από ανθρώπινης: να εμπλακώ άμεσα στη διαδικασία, να μάθω μέσα από την πράξη και να κατοικήσω σε έναν χώρο που δημιούργησα εγώ η ίδια», είπε. Η Χέσικα το έκανε αυτοδίδακτα. Επισκέφθηκε σπίτια και μίλησε με κατασκευαστές που της εξήγησαν τεχνικές με πλίνθους και πλέγμα με λάσπη.

Αφού είχε ήδη προσαρμοστεί στη ζωή στο χωριό, γνώρισε τον άνθρωπο που είναι τώρα ο πατέρας του παιδιού της. Η προσαρμογή της ήταν εύκολη και ευχάριστη χάρη στη ζεστή υποδοχή της κοινότητας. Πέντε χρόνια αργότερα, η ζωή της Χέσικα έχει αλλάξει σε όλα τα επίπεδα: έχει ένα παιδί δυόμισι ετών και ζει σε ένα μικρό σπίτι από λάσπη 30 τετραγωνικών μέτρων.

Ολοκλήρωσε την κατασκευή του σπιτιού της, με άχυρο, λάσπη και ξύλο ως βασικά υλικά. Για μήνες ζούσε χωρίς βασικές παροχές: «Φωτιζόμασταν με ένα ηλιακό φανάρι, παίρναμε νερό από ένα κοντινό ρυάκι και φορτίζαμε το κινητό στα σπίτια κάποιων γειτόνων».

Η διαδικασία, αργή και καθαρά χειροποίητη, άξιζε τον κόπο. Τα εισοδήματα της Χέσικα προέρχονται πλέον αποκλειστικά από τη βιοκατασκευή, στην οποία αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας της. Τελικά, κατάφερε αυτό που τόσο επιθυμούσε: να ξεκινήσει μια αυτάρκη ζωή σε σύνδεση με τη φύση. «Ήταν η ζωή που αναζητούσα», κατέληξε.

