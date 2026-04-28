Το @, γνωστό στην Ελλάδα και ως «παπάκι», προϋπήρχε του διαδικτύου. Μάλιστα, μαρτυρίες το τοποθετούν κοντά στον 6ο & 7ο αιώνα.

Το σύμβολο @ θεωρείται το απόλυτο έμβλημα της διαδικτυακής εποχής, όμως η ιστορία του ξεκινά αιώνες πριν από την εμφάνιση του ίντερνετ, σε μια εποχή που οι χρήστες του δεν μπορούσαν καν να φανταστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι θεωρίες προέλευσης

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τη γέννησή του. Μία από αυτές θέλει τους Λατίνους γραφείς του 6ου ή 7ου αιώνα να αναζητούν συντομογραφίες για να τελειώνουν πιο γρήγορα την αντιγραφή χειρογράφων. Το @ φέρεται να εξελίχθηκε ως συντομογραφία της λατινικής λέξης «ad» (που σημαίνει «σε», «προς» ή «κοντά»), όπου το γράμμα «a» ενώθηκε με την «ουρά» του «d». Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι Γάλλοι γραφείς το χρησιμοποιούσαν ως διακοσμητική εκδοχή του «à».

Η πιο ξεκάθαρη ιστορική απόδειξη ήρθε το 2000, όταν ο καθηγητής Giorgio Stabile ανακάλυψε το σύμβολο σε μια επιστολή ενός Φλωρεντινού εμπόρου με ημερομηνία 4 Μαΐου 1536.

Εκεί, το @ χρησιμοποιούνταν για να δηλώσει την τιμή μονάδας ενός προϊόντος (π.χ. ένα πιθάρι ελαιόλαδο @ μια συγκεκριμένη τιμή). Αυτή η χρήση διατηρήθηκε για αιώνες από λογιστές και καταστηματάρχες, γι' αυτό και το σύμβολο βρήκε τη θέση του στα πληκτρολόγια των γραφομηχανών του 19ου αιώνα.

Η «ανάσταση» από τον Ray Tomlinson

Το 1971, ο επιστήμονας υπολογιστών Ray Tomlinson, αναπτύσσοντας το πρώτο πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ARPANET, χρειαζόταν ένα σύμβολο που να διαχωρίζει το όνομα του χρήστη από το όνομα του υπολογιστή.

Έψαχνε κάτι που να μην χρησιμοποιείται συχνά στη γλώσσα ή στον κώδικα. «Επέλεξα το @ επειδή δεν υπήρχαν πολλές επιλογές», είχε δηλώσει ο ίδιος. Με αυτή την απόφαση, ο Tomlinson έσωσε ένα σύμβολο που όδευε προς την εξαφάνιση και το μετέτρεψε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Πώς το αποκαλούν σε άλλες γλώσσες;

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ευφάνταστες ονομασίες που έχει πάρει το @ σε διάφορες χώρες:

Αφρικάανς : «aapstert» (ουρά μαϊμούς).

: «aapstert» (ουρά μαϊμούς). Δανέζικα : «snabel-a» (προβοσκίδα ελέφαντα).

: «snabel-a» (προβοσκίδα ελέφαντα). Γαλλικά : «escargot» (σαλιγκάρι).

: «escargot» (σαλιγκάρι). Εβραϊκά : «shtrudl» (στρούντελ).

: «shtrudl» (στρούντελ). Ρωσικά : «sobachka» (σκυλάκι).

: «sobachka» (σκυλάκι). Ταϊλανδέζικα: «a ai tua yiukyiu» (το χαρακτήρας που μοιάζει με σκουλήκι που κουνιέται).

