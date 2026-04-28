Έρχεται το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ταχύτητας Σπέρματος με έπαθλο 100.000 δολάρια (vid)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ταχύτητας Σπέρματος έχει έπαθλο 100.000 δολαρίων και περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες.

Αν νομίζατε ότι τα ανταγωνιστικά αθλήματα έχουν φτάσει στα όριά τους, το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ταχύτητας Σπέρματος έρχεται τον επόμενο μήνα στο Σαν Φρανσίσκο για να σας διαψεύσει.

Υπέρογκο ποσό για έπαθλο στο πιο γρήγορο σπέρμα

Η διοργάνωση έχει ήδη προσελκύσει περισσότερους από 10.000 υποψηφίους από 100 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ιράν, του Ισραήλ, ακόμη και της Βόρειας Κορέας.

Το τουρνουά θα περιλαμβάνει δείγματα από 128 άνδρες, καθένας από τους οποίους θα εκπροσωπεί διαφορετικό έθνος, οι οποίοι θα αναμετρηθούν σε μια μικροσκοπική πίστα αγώνων. Ο νικητής, του οποίου το σπέρμα θα τερματίσει πρώτο, θα εισπράξει το εξαψήφιο χρηματικό έπαθλο των 100.000 δολαρίων.

Πώς διεξάγεται ο πιο παράξενος αγώνας;

Οι διαγωνιζόμενοι δεν χρειάζεται να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε επιλεγμένος «αθλητής» λαμβάνει ένα κιτ για την παροχή δείγματος στο σπίτι, το οποίο αποστέλλεται στην Καλιφόρνια.

Εκεί, οι επιστήμονες απομονώνουν μεμονωμένα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούν σε μια ειδικά σχεδιασμένη μικρορευστονική πίστα μήκους μόλις 1.500 μικρομέτρων (περίπου το μέγεθος ενός κόκκου αλατιού). Ισχυρά μικροσκόπια θα μεταδίδουν τη δράση ζωντανά σε online θεατές και σε γιγαντοοθόνες στο Σαν Φρανσίσκο, με στατιστικά και leaderboards σε πραγματικό χρόνο.

