Μέση Ανατολή: Καταρρέουν οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν – «Κανείς δεν ξέρει ποιος κάνει κουμάντο», λέει ο Τραμπ

Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ να ακυρώνουν την αποστολή στο Ισλαμαμπάντ και το Ιράν να αμφισβητεί τη σοβαρότητα της Ουάσινγκτον.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στη Μέση Ανατολή, με τις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να οδηγούνται σε αδιέξοδο και την εύθραυστη ισορροπία να δοκιμάζεται εκ νέου. Η ακύρωση της αμερικανικής αποστολής στο Ισλαμαμπάντ, σε συνδυασμό με την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, επιβεβαιώνει το «πάγωμα» των διαπραγματεύσεων.

Η ένταση κλιμακώνεται και σε επίπεδο δηλώσεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για «σύγχυση στην ηγεσία» της Τεχεράνης, ενώ από ιρανικής πλευράς τίθεται ευθέως ζήτημα αξιοπιστίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το παρασκήνιο της ακύρωσης

Η αρχική πρόβλεψη για συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ δεν προχώρησε, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αποχώρησε από το Πακιστάν πριν την άφιξη της αμερικανικής αποστολής, έχοντας ήδη μεταφέρει τις θέσεις της Τεχεράνης.

Ακολούθησε η απόφαση της Ουάσινγκτον να ακυρώσει την αποστολή των απεσταλμένων της, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι «δεν υπάρχει λόγος για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι χωρίς σχέδιο». Όπως ανέφερε, το κόστος και η διάρκεια του ταξιδιού δεν δικαιολογούν μια συνάντηση χωρίς σαφές αποτέλεσμα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το πλεονέκτημα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έχουν όλα τα χαρτιά», ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη μπορεί να επανέλθει στο τραπέζι του διαλόγου «αν το θελήσει».

«Δεν ξέρουμε αν οι ΗΠΑ είναι σοβαρές»

Από την πλευρά του Ιράν, ο Αραγτσί εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις προθέσεις της Ουάσινγκτον, δηλώνοντας ότι δεν είναι σαφές αν οι ΗΠΑ είναι «πράγματι σοβαρές» στη διπλωματία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παρουσίασε ένα πλαίσιο για βιώσιμη συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της αμερικανικής πλευράς.

Η ρητορική ένταση μεταξύ των δύο πλευρών ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των διαπραγματεύσεων, με το κλίμα να βαραίνει ακόμη περισσότερο.

Στρατηγικό «κλειδί» τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, οι Φρουροί της Επανάστασης ξεκαθάρισαν ότι ο έλεγχος των Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό στρατηγικό στόχο της Τεχεράνης.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός θεωρείται κρίσιμη για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία. Η αναφορά αυτή ενισχύει τις ανησυχίες για ενδεχόμενη κλιμάκωση, εφόσον η ένταση μεταφερθεί και στο πεδίο.

Νέες εστίες έντασης στον Λίβανο

Την ίδια ώρα, το σκηνικό περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή για επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, εντείνοντας τον φόβο για διάχυση της κρίσης στον Λίβανο.

Η πιθανότητα κατάρρευσης της εκεχειρίας στην περιοχή ενισχύει το αίσθημα αστάθειας, με τις εξελίξεις να παραμένουν εξαιρετικά ρευστές.

Το διπλωματικό αδιέξοδο, οι σκληρές δηλώσεις και οι κινήσεις στο πεδίο συνθέτουν ένα σκηνικό αυξημένου κινδύνου, με την επόμενη κίνηση των εμπλεκόμενων πλευρών να αποκτά καθοριστική σημασία.

