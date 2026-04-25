Ολλανδή πολιτικός αποβλήθηκε από το κόμμα της επειδή επεξεργάστηκε υπερβολικά τη φωτογραφία της, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, για παραπάνω δημοσιότητα.

Δημοτική σύμβουλος στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας έχασε τη θέση της στην πολιτική της παράταξη, αφού επεξεργάστηκε την επίσημη φωτογραφία της με τεχνητή νοημοσύνη σε τέτοιο βαθμό, που οι ψηφοφόροι αδυνατούσαν να την αναγνωρίσουν.

Η Patricia Reichman, 59 ετών, εξελέγη για να εκπροσωπήσει μια γειτονιά του Ρότερνταμ, όμως η φωτογραφία που παρείχε για την επίσημη προεκλογική της εκστρατεία προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Επέμενε πως η φωτογραφία δεν ήταν πειραγμένη: Το «έριξε» στην ανάλυση

Στην εικόνα, η Reichman εμφανιζόταν δεκαετίες νεότερη, με χαρακτηριστικά που θύμιζαν περισσότερο μοντέλο παρά την πραγματική της εικόνα. Παρά την προφανή διαφορά, η ίδια επέμεινε πεισματικά ότι η φωτογραφία είναι αληθινή.

Όταν η εφημερίδα Algemeen Dagblad τη ρώτησε για την αλλοίωση, η Reichman ισχυρίστηκε ότι απλώς χρησιμοποίησε ένα online εργαλείο για να βελτιώσει την ανάλυση της εικόνας επειδή ήταν χαμηλή.

«Αυτή στη φωτογραφία είμαι πραγματικά εγώ. Μπορεί να δείχνω λίγο διαφορετική αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό οφείλεται σε μια φαρμακευτική αγωγή που παίρνω και η οποία θα τελειώσει σύντομα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι όταν κυκλοφορεί με τον γιο της, ο κόσμος συχνά την περνάει για κοπέλα του, λόγω της νεανικής της εμφάνισης.

Διεγράφη από το κόμμα

Το κόμμα της, το Leefbaar Rotterdam, δεν πείστηκε από τις εξηγήσεις της. Αφού αναγνώρισε επίσημα ότι η φωτογραφία ήταν προϊόν επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη, ζήτησε από την Reichman να παραιτηθεί.

Όταν εκείνη αρνήθηκε, το κόμμα προχώρησε στην άμεση διαγραφή της. Στην ανακοίνωσή τους, τα στελέχη του κόμματος ανέφεραν ότι όταν οι πληροφορίες που παρέχονται αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χάνεται κάθε βάση εμπιστοσύνης για συνεργασία. Η φωτογραφία κρίθηκε ως μια μη ρεαλιστική αναπαράσταση που παραπλάνησε το εκλογικό σώμα.

