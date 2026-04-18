Σιγή ιχθύος από τις ΗΠΑ: Έχασαν ένα από τα πιο ακριβά και προηγμένα drones χωρίς να εξηγήσουν τα αίτια

Μυστήριο με την προηγμένο drone των ΗΠΑ που χάθηκε στον ιρανικό εναέριο χώρο του Ιράν. Τι σημαίνει αυτή η απώλεια.

Το σήμα του αναγνωριστικού drone MQ-4C Triton του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών εξαφανίστηκε αφού εισήλθε στον ιρανικό εναέριο χώρο στις 10 Απριλίου. Εκτιμάται ότι η πλατφόρμα Flight Radar, υπεύθυνη για την καταγραφή της πορείας του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, έχασε το ίχνος του drone όταν αυτό άρχισε να κατεβαίνει κάτω από τα 10.000 πόδια με κατεύθυνση προς το Ιράν.

Μέχρι στιγμής, ούτε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ούτε το Πεντάγωνο έχουν δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του αναμεταδότη, τον λόγο της εξαφάνισής του ή την τοποθεσία του. Το μόνο που είναι γνωστό για το περιστατικό είναι η πορεία του λίγα λεπτά πριν χαθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το drone ενεργοποίησε τον κωδικό 7700 (σήμα κινδύνου της αεροπορίας) ενώ περιπολούσε σε ύψος 52.000 ποδιών πάνω από τα Στενά του Ορμούζ.

Η πορεία του δεν παρουσίασε προβλήματα μέχρι την ενεργοποίηση του σήματος. Δευτερόλεπτα αργότερα, το όχημα κατέβηκε κάτω από τα 10.000 πόδια με κατεύθυνση προς ιρανικό έδαφος. Από εκείνο το σημείο και μετά, το σύστημα παρακολούθησης έχασε κάθε σήμα και παραμένει άγνωστο τι συνέβη στη συνέχεια.

Τι σημαίνει αυτή η απώλεια

Το κόστος του MQ-4C Triton το καθιστά ένα όχημα μεγάλης σημασίας. Το άνοιγμα των πτερύγων του ξεπερνά αυτό ενός Boeing 737 και το κόστος ανά μονάδα συνεχίζει να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου από τότε που η Northrop Grumman παρέδωσε τα πρώτα αεροσκάφη το 2016. Τότε, το κόστος ανά μονάδα δεν ξεπερνούσε τα 112 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που το 2024 είχε ήδη ξεπεράσει τα 187 εκατομμύρια.

Αρχικά, η ανάπτυξη αυτού του τύπου drones προοριζόταν ως οικονομικός εναέριος συνεργάτης του P-8 Poseidon, του βασικού αεροσκάφους θαλάσσιας επιτήρησης του αμερικανικού Ναυτικού. Η Boeing ήταν η εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή αυτών των αεροσκαφών, με κόστος 171 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα και δυνατότητα μεταφοράς εννέα ατόμων σε αποστολές διάρκειας έως και δέκα ωρών.

Το 2024, με την αύξηση του κόστους του MQ-4C Triton, αυτό που αρχικά θεωρούνταν οικονομικός συνεργάτης του P-8 Poseidon κατέληξε να κοστίζει περισσότερο από το ίδιο το αεροσκάφος επιτήρησης. Σύμφωνα με το Forbes, ο στόχος ήταν να σχεδιαστεί ένα drone με αυτονομία 30 ωρών και δυνατότητα κάλυψης περίπου δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μιλίων ανά πτήση. Μια ιδέα που στόχευε στη μείωση του κόστους θαλάσσιας επιτήρησης, αλλά η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Το drone κατέληξε να είναι πιο ακριβό από το ίδιο το P-8 Poseidon και το Συμβούλιο Εποπτείας Κοινών Απαιτήσεων (JROC) μείωσε τον προβλεπόμενο στόλο από 70 σε 27 μονάδες το 2024.

