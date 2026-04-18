Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιρανικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ
Ιρανικά ταχύπλοα άνοιξαν σήμερα πυρ εναντίον ενός πετρελαιοφόρου στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, αφού ο ιρανικός στρατός ανακάλεσε την υπόσχεσή του να κρατήσει ανοικτή τη θαλάσσια οδό.
Ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου είπε πως σε απόσταση 37 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Ομάν προσέγγισαν το πλοίο του δύο ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης.
Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, τα ταχύπλοα «άνοιξαν στη συνέχεια πυρ εναντίον του δεξαμενόπλοιου», εξηγεί το UK Maritime Trade Operations Centre σε μια ανακοίνωση που ανήρτησε στο διαδίκτυο.
«Το πετρελαιοφόρο και το πλήρωμά του είναι σώα και αβλαβή. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
