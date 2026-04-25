Οι επιστήμονες συμφωνούν: «Ο συνδυασμός καφέ με κανέλα θα μπορούσε να προσφέρει αυτά τα μεγάλα οφέλη»

Μια νέα επιστημονική μελέτη αναδεικνύει τα οφέλη που προσφέρει η κατανάλωση του καφέ μαζί με κανέλα για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Μια επιστημονική ένδειξη αναφέρει ότι ο συνδυασμός καφέ με κανέλα μπορεί να σχετίζεται με μια θετική τάση για την ευεξία, με πιθανά οφέλη για την καρδιά και τον μεταβολισμό: «Ο συνδυασμός καφέ με κανέλα θα μπορούσε να προσφέρει αυτά τα μεγάλα οφέλη».

Ο καρδιολόγος Giovanni de la Cruz, επικεφαλής της Καρδιαγγειακής Ιατρικής των κλινικών Country και La Colina, έχει επισημάνει ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η μέτρια κατανάλωση καφέ (μεταξύ τριών και πέντε φλιτζανιών την ημέρα) μπορεί να σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικών επεισοδίων και καρδιακής ανεπάρκειας.

Η σύσταση του καφέ είναι καθοριστική. «Ο καφές δεν είναι μόνο καφεΐνη: περιέχει περισσότερες από χίλιες ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων αντιοξειδωτικών και πολυφαινολών όπως το χλωρογενικό οξύ, που έχουν αντιφλεγμονώδεις δράσεις και βελτιώνουν τη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων», εξηγεί ο ειδικός. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να προστατεύσουν το καρδιαγγειακό σύστημα και ακόμη και να βελτιώσουν το προσδόκιμο ζωής.

Η νέα μελέτη

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Heart Journal δείχνει ότι τα άτομα που καταναλώνουν καφέ το πρωί έχουν έως και 31% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακές παθήσεις, σε σύγκριση με όσους τον πίνουν μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Η εξήγηση μπορεί να βρίσκεται στη σχέση μεταξύ καφέ, βιολογικού ρυθμού και παραγωγής μελατονίνης.

Σε αυτό προστίθεται η κανέλα, ένα μπαχαρικό που χρησιμοποιείται τόσο στη μαγειρική όσο και στην παραδοσιακή ιατρική. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο PubMed Central αξιολόγησε για 90 ημέρες ασθενείς με υπέρταση σταδίου 1 που κατανάλωναν 1.500 mg κανέλας ημερησίως.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ήπιες επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση, αλλά πιο σημαντικές βελτιώσεις στο μεταβολικό προφίλ. Η μελέτη διαπίστωσε σημαντική μείωση της LDL χοληστερόλης («κακής») και αύξηση της HDL («καλής»).

Ο συνδυασμός καφέ με κανέλα

Για τον λόγο αυτό, ο συνδυασμός καφέ και κανέλας συγκεντρώνει συμπληρωματικές δράσεις: ο καφές επηρεάζει την αγγειακή υγεία και τη φλεγμονή, ενώ η κανέλα επηρεάζει τον μεταβολισμό των λιπών και την αρτηριακή πίεση.

Παρά τα δεδομένα αυτά, οι ειδικοί ζητούν προσοχή, καθώς δεν υπάρχουν οριστικές κλινικές μελέτες που να εξετάζουν άμεσα τη συνδυασμένη κατανάλωση.

Επιπλέον, συνιστάται ο καφές να καταναλώνεται σκέτος ή με ελάχιστες προσθήκες, αποφεύγοντας υπερεπεξεργασμένα ροφήματα. Όσον αφορά την κανέλα, οι δόσεις που χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες είναι συγκεκριμένες και δεν αντιστοιχούν πάντα στις ποσότητες που συνήθως χρησιμοποιούνται σε ένα ρόφημα.

