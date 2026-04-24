Τέλος στους «γκαζιάρηδες»; Νέα τεχνολογία μπλοκάρει την υπερβολική ταχύτητα

Νομοσχέδιο στο Μέριλαντ προβλέπει εγκατάσταση συστήματος που εμποδίζει ασυνείδητους οδηγούς να ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας.

Μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης οδήγησης προωθείται στο Μέριλαντ, με στόχο να περιοριστεί η υπερβολική ταχύτητα από τους πιο επίμονους παραβάτες.

Το υπό εξέταση νομοσχέδιο, που έχει ήδη εγκριθεί από τα νομοθετικά σώματα της πολιτείας, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου, εφόσον λάβει την υπογραφή του κυβερνήτη Wes Moore. Προβλέπει την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος με τη χρήση τεχνολογίας ευφυούς υποβοήθησης ταχύτητας (Intelligent Speed Assistance).

Το σύστημα θα τοποθετείται σε οχήματα οδηγών που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό παραβάσεων -κυρίως για υπερβολική ταχύτητα- και βρίσκονται αντιμέτωποι με αναστολή ή αφαίρεση άδειας διπλώματος. Μέσω γεωεντοπισμού, η συσκευή αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο το όριο ταχύτητας και περιορίζει την επιτάχυνση του οχήματος, ακόμη και αν ο οδηγός πατήσει τέρμα το γκάζι!

Την πρωτοβουλία στήριξε ο δήμαρχος της κομητείας της Βαλτιμόρης, Nick Allen, ο οποίος υπογράμμισε ότι το μέτρο δεν αφορά τον μέσο οδηγό, αλλά όσους επιδεικνύουν επαναλαμβανόμενη επικίνδυνη συμπεριφορά στον δρόμο.

Ψηφιακός... κόφτης

Η λογική πίσω από την πρόταση θυμίζει τις συσκευές ελέγχου αλκοόλ που εγκαθίστανται σε οχήματα οδηγών που έχουν καταδικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στην προκειμένη περίπτωση, η τεχνολογία λειτουργεί ως «ψηφιακός κόφτης», επιτρέποντας μικρές αποκλίσεις από το όριο, αλλά αποτρέποντας την επικίνδυνη υπέρβασή του.

Σύμφωνα με στοιχεία των αρχών, σημαντικό ποσοστό οδηγών που χάνουν την άδειά τους συνεχίζουν να οδηγούν παράνομα, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για εναλλακτικά μέτρα ελέγχου.

Την πρωτοβουλία υποστηρίζουν και οικογένειες θυμάτων τροχαίων. Όπως επισημαίνουν, η μείωση της ταχύτητας μπορεί να αποτρέψει σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

Οι υποστηρικτές του μέτρου εκτιμούν ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική ακόμη και από τις κάμερες ταχύτητας, καθώς περιορίζει τη συμπεριφορά του οδηγού σε μόνιμη βάση και όχι μόνο σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Εφόσον εφαρμοστεί, το πρόγραμμα στο Μέριλαντ ενδέχεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες πολιτείες που αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα τροχαία ατυχήματα και την επικίνδυνη οδήγηση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ