Μυστήριο με νεκρό επιστήμονα της NASA: Στο μικροσκόπιο 12 θάνατοι και εξαφανίσεις

Οι νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο 29χρονου επιστήμονα της NASA και η σύνδεση με σειρά ύποπτων εξαφανίσεων και θανάτων ερευνητών.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις αμερικανικές αρχές ο θάνατος του 29χρονου μηχανικού αεροδιαστημικής Τζόσουα ΛεΜπλάνκ, ο οποίος εργαζόταν στη NASA, μετά από τροχαίο δυστύχημα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην Αλαμπάμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Ιουλίου 2025, όταν το όχημά του εξετράπη της πορείας του κοντά στο Χάντσβιλ, προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες και δέντρα και τελικά τυλίχθηκε στις φλόγες. Η σορός του βρέθηκε απανθρακωμένη, γεγονός που καθυστέρησε την ταυτοποίησή του για αρκετές ημέρες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν το δυστύχημα είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του από την οικογένειά του, καθώς δεν εμφανίστηκε στην εργασία του, κάτι που, σύμφωνα με τους οικείους του, δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Επιπλέον, είχε αφήσει στο σπίτι το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του, εντείνοντας τα ερωτήματα.

Τα δεδομένα από το σύστημα του οχήματος έδειξαν ότι παρέμεινε για ώρες σε χώρο στάθμευσης αεροδρομίου, χωρίς σαφή εξήγηση για τη διαδρομή που ακολούθησε στη συνέχεια.

Ο ΛεΜπλάνκ συμμετείχε σε προηγμένα προγράμματα πυρηνικής πρόωσης, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για μελλοντικές αποστολές προς τον Άρη και το βαθύ διάστημα. Η ενασχόλησή του με τέτοιες τεχνολογίες έχει επαναφέρει στο προσκήνιο μια σειρά παρόμοιων υποθέσεων.

Από το 2022 έως σήμερα, τουλάχιστον 12 επιστήμονες και ερευνητές που συνδέονται με διαστημικά ή πυρηνικά προγράμματα έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί, σε αρκετές περιπτώσεις χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις. Ορισμένοι εξ αυτών είχαν συνεργαστεί με το Jet Propulsion Laboratory, ενισχύοντας τα σενάρια περί πιθανής σύνδεσης.

Τα θύματα

Ο Μάικλ Ντέιβιντ Χικς – Καλιφόρνια: επιστήμονας στο Jet Propulsion Laboratory της NASA

Ο Φρανκ Μάιβαλντ – Λος Άντζελες: μηχανικός διαστημικών συστημάτων

Η Μόνικα Ρέζα – Καλιφόρνια: αεροδιαστημική μηχανικός, αγνοείται

Η Μελίσα Κάσιας – Νέο Μεξικό: εργαζόμενη σε πυρηνικό εργαστήριο

Ο Άντονι Τσάβες – Νέο Μεξικό: συνταξιούχος επιστημονικός συνεργάτης πυρηνικής έρευνας

Ο Στίβεν Γκαρσία – ΗΠΑ: τεχνικός σε ερευνητικά προγράμματα

Ο Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ – Νέο Μεξικό: απόστρατος υποστράτηγος και ερευνητής της Πολεμικής Αεροπορίας, αγνοείται

Ο Νούνο Λουρέιρο – Μασαχουσέτη: πυρηνικός φυσικός και ερευνητής σύντηξης

Ο Τζέισον Τόμας – ΗΠΑ: ερευνητής φαρμακευτικής

Η Έιμι Έσκριντζ – Αλαμπάμα: ερευνήτρια προώθησης διαστημικών συστημάτων

Ο Καρλ Γκρίλμαϊρ – Καλιφόρνια: αστροφυσικός και συνεργάτης της NASA

Το FBI επιβεβαίωσε ότι διερευνά ενεργά τις υποθέσεις, σε συνεργασία με ομοσπονδιακές υπηρεσίες, αναζητώντας τυχόν κοινά στοιχεία. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αποκαλύψεων, δηλώνοντας ότι τα επόμενα στοιχεία θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Παρά τις θεωρίες που αναπτύσσονται, οι αρχές τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ των περιστατικών. Ωστόσο, η συσσώρευση αντίστοιχων γεγονότων διατηρεί το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα των ερευνών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ