Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του γιου πρώην αξιωματικού - Το ραντεβού και η ερωτική αντιζηλία

Ένας 20χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο. Το ραντεβού που οδήγησε στο έγκλημα και το σενάριο ερωτικής αντιζηλίας.

Στη σύλληψη ενός 20χρονου προχώρησαν οι Αρχές για τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, φέροντας θανατηφόρο τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, φαίνεται να συνδέεται με ερωτική αντιζηλία, καθώς ο 20χρονος φέρεται να είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το ραντεβού που είχε προηγηθεί της δολοφονίας, το οποίο - όπως εκτιμάται – αποτέλεσε το «κλειδί» για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρεται να επικοινώνησε με τον 27χρονο και να του ζήτησε να συναντηθούν προκειμένου να λύσουν προσωπικές διαφορές. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πάρκο, όπου, όπως όλα δείχνουν, σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τηλεφώνημα που δέχθηκε ο 27χρονος λίγα λεπτά πριν φύγει από το σπίτι του το βράδυ της επίθεσης, στοιχείο που βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών.

Ο 27χρονος είχε αποχωρήσει από την οικία του γύρω στις 21:00, ενώ είχε κανονίσει να συναντήσει φίλο του στις 21:30. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο φιλικό του περιβάλλον. Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο από παρέα ανηλίκων, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με τον χώρο να αποκλείεται και να ξεκινά εκτεταμένη έρευνα από την Ασφάλεια και τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Η απουσία καμερών ασφαλείας στο πάρκο δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού, με τις Αρχές να στρέφονται πλέον σε μαρτυρίες και ψηφιακά ίχνη.

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου αναγνώρισε ότι πρόκειται για περιοχή με αυξημένη παραβατικότητα, ενώ στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ανάπλασης. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη χαρτογράφηση των τελευταίων κινήσεων των δύο εμπλεκομένων.

